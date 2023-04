Commerzbank-Zertifikat mit 22%-Chance und 38% Sicherheitspuffer

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Wie die meisten Bankaktien, legte auch die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) in den ersten Monaten des Jahres 2023 sehr stark zu. Nachdem der Höhenflug am 7. März 2023 bei 12,01 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, setzte die von der Pleite der US-Bank SVB Financial Group verursachte Verunsicherung auch den Kurs der Commerzbank-Aktie ordentlich unter Druck. Mittlerweile konnte sich die Aktie von ihrem Tief vom 20. März 2023 bei 8,31 Euro wieder auf 9,75 Euro erholen.

Da die von der SVB und der Credit Suisse ausgelösten Turbulenzen nun wieder in den Hintergrund treten sollten und sich die Aufmerksamkeit auf die Zahlen zum ersten Quartal richten wird, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 15,60 Euro ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Aktie.

Anlage-Idee: Das im Vergleich zu Anfang März 2023 noch immer tiefe Kursniveau könnte von risikobereiten Anlegern für eine Investition in die Commerzbank-Aktie genutzt werden. Wer das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktienkaufs deutlich reduzieren möchte und dennoch eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich erzielen will, könnte als Alternative zum Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Commerzbank-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Die Funktionsweise: Wenn die Commerzbank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 6,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 22. März 2024 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 12,00 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000HC5N9T6) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 12,00 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 15. März 2024, aktivierte Barriere befindet sich bei 6,00 Euro. Beim Commerzbank-Aktienkurs von 9,75 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 9,84 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 9,84 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum März 2024 einen Bruttoertrag von 21,95 Prozent (=23 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 38,46 Prozent auf 6,00 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Commerzbank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 6,00 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Commerzbank-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 9,84 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek