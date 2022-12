Commerzbank: Mit Wumms hochgeschossen

Die Aussicht auf einen global härteren Zinskurs hat Bankentitel im heutigen Handelsverlauf regelrecht explodieren lassen, wie sich am Beispiel der Commerzbank zeigt. Zeitgleich konnte die Aktie des Geldinstituts wichtige Hürden nehmen und steuert geradewegs auf ein neuerliches Kaufsignal zu.

Lange Zeit erlebten Banken aufgrund der niedrigen Zinsen eine Durststrecke, im Falle der Commerzbank ging es Anfang 2020 auf gerade einmal 2,80 Euro abwärts. Seitdem herrscht aber wieder ein intakter Aufwärtstrend und bestimmt das Handelsgeschehen in den letzten Monaten. Temporäre Kursgewinne an 9,51 Euro zu Beginn dieses Jahres folgten, anschließend allerdings kam es zu größeren Marktturbulenzen. Nichtsdestotrotz konnte der seit Anfang 2020 bestehende Aufwärtstrend in letzter Minute knapp behauptet werden, die nun rasch steigenden Zinsen und restriktive Zinspolitik sorgt wieder für regen Zulauf von Investoren.

Schwung kommt auf

Obwohl übergeordnet noch immer ein intakter Abwärtstrend bestehend seit 2012 das Chartbild der Commerzbank bestimmt, wären weitere Gewinne an die Hürde aus Ende 2018 und das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 9,65 Euro möglich. Grund hierfür bietet der satte Kurssprung über die Hürde um 8,43 Euro. Notierungen unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 7,37 Euro würden allerdings das bullische Szenario schnell zum Kippen bringen, Abschläge auf 6,16 und glatt 6,00 Euro wären dann die Folge. Nach aktueller Auswertung der Charttechnik und der fundamentalen Daten wird ein derartiges Szenario jedoch nicht favorisiert.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank AG Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC3FR1

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

2,60 – 2,64 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,200 Euro

Basiswert:

Commerzbank AG

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

8,97 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

3,22 Euro

Faktor:

3,0

Kurschance:

+ 22 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.