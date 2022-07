Commerzbank: Die Suche nach dem Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Zehn rote Kerzen in Folge (!) - der Commerzbank Chart spricht somit für sich und zeigt schonungslos die aktuelle Marktschwäche der Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).



Ausgehend vom Hoch bei 8,64 Euro am 21.06.22 rutschte die Notierung innerhalb dieser 10 Handelstage bis auf 5,76 Euro am gestrigen Mittwoch ab. Das Wertpapier ist natürlich massiv überverkauft, weshalb wir in den nächsten Handelstagen zumindest mit einer Gegenbewegung rechnen. Für eine Bodenbildung liegen jedoch noch keine klaren Tendenzen/Umkehrsignale vor. Zur Stunde notiert die Commerzbank bei 5,85 Euro.

Commerzbank Tageschart

