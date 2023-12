Commerzbank: Langfristtrend im Test

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Papiere der Commerzbank scheinen ihre volatile Phase aus diesem Jahr zunehmend abzuschütteln und bewegen sich seit Wochen gen Norden. Aktuell steht ein langfristiger Abwärtstrend auf dem Prüfstand und könnte durch weitere Kapitalzuflüsse endgültig beendet werden. Ein ausgesprochener Leckerbissen für langfristig orientierte Kapitalanleger.

Seit mindestens 2012 steckt die Commerzbank-Aktie in einem intakten Abwärtstrend fest und gab in der Summe bis Frühjahr 2020 auf einen Wert von 2,80 Euro nach. Erst nach und nach und durch harte Einsparmaßnahmen verbesserte sich die wirtschaftliche Lage des Kreditinstituts, dies hat sich auch in der Kursentwicklung der letzten Jahre positiv niedergeschlagen. Über den langfristigen Aufwärtstrend kam das Papier jedoch nicht, wurde bei exakt 12,00 Euro zu Beginn dieses Jahres wieder abverkauft. Doch die Kurse blieben insgesamt stabil, sodass seit März 2020 doch noch ein mittelfristiger Aufwärtstrend zustande gekommen ist, innerhalb dessen nun der übergeordnete Abwärtstrend attackiert wird.

Geschäftszahlen immer solider

Lange Zeit hatte das Geldhaus mit Verlusten zu kämpfen, erst die letzten Quartale förderten per Saldo ein positives Ergebnis zutage. Damit sich die positive Stimmung unter Anlegen weiter verbessert, bedarf es aber weiterer Kapitalzuflüsse. Für das Wertpapier würde dies einen Kurssprung über 12,00 Euro erfordern, damit der langfristige Abwärtstrend endgültig abgeschüttelt werden kann und Kursgewinne an 13,82 und darüber 14,48 Euro generiert werden können. Dies allerdings unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen und erst in einigen Monaten, weshalb nur langfristig orientierte Anleger von dieser Situation profitieren dürften. Das Risiko eines Scheiterns mit dem Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend ist derzeit noch präsent, Anzeichen hierfür würden sich allerdings erst unterhalb von glatt 9,00 Euro ergeben. In der Folge würde der seit 2020 bestehende Aufwärtstrend gebrochen werden und Korrekturpotenzial an 8,43 und darunter sogar 6,83 Euro entfalten.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank AG Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC89V9

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

1,31 – 1,32 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

11,280 Euro

Basiswert:

Commerzbank AG

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

11,34 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

2,77 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 110 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



