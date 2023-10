Commerzbank nach dem Kurssprung: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls

Nachdem die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) nach einem lange andauernden Kursanstieg am 7.3.23 bei 12,01 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte, trat die Aktie in eine breit angelegte Handelsspanne zwischen 9 und 11 Euro ein. Auf die am 28.9.23 veröffentlichte Ankündigung, für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 an die Aktionäre über Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe 3 Milliarden Euro auszuschütten, legte die Aktie am 29.9.23 auf Schlusskursbasis um 11 Prozent zu und beendete den Handelstag bei 10,79 Euro.

Wegen der neuen Gewinnausschüttungspolitik bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 17 Euro (Deutsche Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlung für die Commerzbank-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erwirtschaften, wenn die Aktie auf ihrem Weg zum Jahreshoch in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 11,50 Euro zulegt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 11,00 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis bei 11,00 Euro, BV 1, ISIN: CH1194128042, Bewertungstag 11.12.23, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 10,75 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro quotiert.

Gelingt der Commerzbank-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 12,01 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,86 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,047 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,047 Euro, BV 1, ISIN: DE000SW4RSD3, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 10,75 Euro mit 0,79 – 0,80 Euro taxiert.

Legt die Commerzbank-Aktie auf 11,50 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,45 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,752 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,752 Euro, BV 1, ISIN: DE000DJ2USW5, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 10,75 Euro mit 1,11 – 1,12 Euro gehandelt.

Beim Commerzbank-Aktienkurs von 11,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,74 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek