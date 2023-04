Commerzbank-Calls mit 84%-Chance bei Kurserholung auf 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Wie die Mehrheit der Bankaktien, legte auch die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) in den ersten Monaten des Jahres 2023 sehr stark zu. Nachdem der Höhenflug am 7.3.23 bei 12,01 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, setzte das von der Pleite der US-Bank SVB Financial Group ausgelöste Bankenbeben auch den Kurs der Commerzbank-Aktie ordentlich unter Druck. Mittlerweile konnte sich die Aktie von ihrem Tief vom 20.3.23 bei 8,31 Euro wieder auf 9,87 Euro erholen.

Da die von der SVB und der Credit Suisse ausgelösten Turbulenzen nun wieder in den Hintergrund treten sollten und sich die Aufmerksamkeit auf die Zahlen zum ersten Quartal richtet, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 15,60 Euro ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Aktie. Kann die Aktie ihre Erholungsbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 11 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 13.3.23 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 10,00 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis bei 10,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000HB3FLV5, Bewertungstag 14.6.23, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 9,87 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro quotiert.

Gelingt der Commerzbank-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 11 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,20 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,784 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,784 Euro, BV 1, ISIN: DE000UL2XZN8, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 9,87 Euro mit 1,19 – 1,20 Euro taxiert.

Legt die Commerzbank-Aktie auf 11 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,21 Euro (+84 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,001 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,001 Euro, BV 1, ISIN: DE000SQ522P2, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 9,87 Euro mit 1,97 – 1,98 Euro gehandelt.

Beim Commerzbank-Aktienkurs von 11 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,99 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Walter Kozubek