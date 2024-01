Commerzbank - Anleger vor Zahlen der US-Banken vorsichtig

Die Aktie von Commerzbank schwächelt seit einigen Tagen. Morgen startet jedoch die Berichtssaison mit den Quartalszahlen einiger US-Banken. Sie könnten dem Papier wieder Schwung geben.

Für die ersten neun Monate meldete das Bankhaus ein Konzernergebnis von 1,8 Milliarden Euro. Katalysator waren ein gutes Zinsumfeld, ein anhaltend niedriges Risikoergebnis und Kostensenkungsmaßnahmen. Für das Gesamtjahr werden 2,2 Milliarden Euro angepeilt. Im vergangenen Herbst legte die Commerzbank ein neues Strategieprogramm bis 2027 auf. Bis dahin soll die Aufwandsquote auf 55 Prozent sinken und sich das Konzernergebnis auf 3,4 Milliarden Euro über 50 Prozent zulegen. Um dies zu erreichen, soll weiter an der Kostendisziplin festgehalten und jährlich rund eine halbe Milliarde Euro unter anderem ins Kundengeschäft investiert werden. Für die Geschäftsjahre ist zudem geplant, insgesamt drei Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten. Dabei soll die Ausschüttungsquote für 2024 auf mindestens 70 Prozent angehoben werden. Vor diesem Hintergrund ist nach Angaben von Refinitiv ein großer Anteil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt.

Frei von Risiken ist die Aktie jedoch nicht. Fallende Zinsen könnten das Zinsergebnis allerdings belasten. Eine schwächere Konjunktur könnte zudem die Nachfrage nach Krediten senken. Gleichzeitig droht in diesem Fall eine Erhöhung der Risikovorsorge. Dies und ein schwächerer Gesamtmarkt könnten die Commerzbank-Aktie unter Druck setzen.

Chart: Commerzbank

Widerstandsmarken: 11,55/11,95/12,45 EUR

Unterstützungsmarken: 10,05/10,35/10,60/11,10 EUR

Die Commerzbank-Aktie pendelt seit Anfang 2023 mehrheitlich zwischen EUR 8,85 und EUR 12. Anfang September 2023 startet die DAX®-Atkie eine Aufwärtsbewegung, die das Papier bis Anfang Dezember auf EUR 11,55 brachte. Die anschließende kurzfristige Konsolidierung drückte die Aktie bis auf die 50%-Retracementlinie bei EUR 10,35. In der zweiten Dezemberhälfte nahm die Commerzbank-Aktie den Aufwärtstrend wieder auf und klopfte bei EUR 12 bereits an die obere Begrenzung des langfristigen Trends. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 12,50 (138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis EUR 13. Rücksetzer bis EUR 10,60 dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Unterhalb von EUR 10,05 könnte die Stimmung nachhaltig drehen.

Commerzbank Betrachtungszeitraum: 14.11.2022–11.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Commerzbank

Betrachtungszeitraum: 12.01.2019– 11.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten angegebenen Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Commerzbank-Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Siemens-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Commerzbank

Aktienanleihe Protect

HVB8HX*

100,00**

30.01.2025

Barriere: 75%***; Zinssatz: 11,9 % p.a.

Commerzbank

Aktienanleihe

HVB8GD****

100,00**

16.01.2025

Basispreis: 75%***; Zinssatz: 8,5 % p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Commerzbank

HB9CZS

7,15

9,198228

10,348007

5

Open End

Commerzbank

HD09WY

15,02

10,34785

11,152913

10

Open End

Commerzbank

HD1CEC

18,76

10,731057

11,26761

15

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Commerzbank

HD0QKH

6,98

13,794193

12,645137

-5

Open End

Commerzbank

HD0QKJ

3,35

12,644572

11,840377

-10

Open End

Commerzbank

HD1SEE

14,82

12,261365

11,724317

-15

Open End



Faktor Optionsscheine Long auffür eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieFaktor Optionsscheine Short auf Commerzbank für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie der Commerzbank finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte