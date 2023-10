Commerzbank: den Aktionären winken höhere Dividenden!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Interessante News vom Commerzbank-CEO Manfred Knof zur Ausschüttungspolitik!

Symbol: CBK ISIN: DE000CBK1001

Rückblick: Die Commerzbank-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsphase und konnte im vergangenen Halbjahr etwas über 2 Prozent zulegen. Die Bank hatte am Donnerstag-Abend mit einer Ankündigung zur Ausschüttungspolitik für eine 11-Prozent-Kursrakete am Freitag gesorgt. Der anschließende Rücksetzer vom Freitags-Pivot-Hoch reichte mit der heutigen Hammerkerze bis unter die beiden gleitenden Durchschnitte, der Schlusskurs lag über diesen Linien.

Chart vom 04.10.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 10.13 EUR

Meinung: Der Commerzbank-Vorstandsvorsitzende Manfred Knof hatte bestätigt, dass sie von 2022 bis 2024 insgesamt 3 Milliarden Euro ausschütten wird. Dies entspricht einer früheren Aussage. Für das laufende Geschäftsjahr strebt die Bank eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent an. Im Jahr 2024 soll diese Quote mindestens 70 Prozent betragen. Für die Jahre 2025 bis 2027 ist eine Ausschüttungsquote von über 50 Prozent geplant. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Eigenkapitalrendite im Jahr 2027 mehr als 11 Prozent erreichen wird.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir das Kaufsignal über die letzte Tageskerze und den Stopp Loss unter die Unterstützungslinie, die wir unter dem Tief vom Freitag finden. Als Kursziel dient das Pivot-Hoch vom 15. September. Die Zahlen zum dritten Quartal kommen am 8. November, so dass sie uns nicht stören. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CBK.

Veröffentlichungsdatum: 04.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

