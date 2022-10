Comcast: neue Chance für die Bären!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Was ist faul bei Comcast (CMCSA)? Stehen die Bosse beim Kablenetzbetreiber aus Philadelphia auf der Leitung? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: CMCSA ISIN: US20030N1019

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Comcast-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 20 Prozent ihres Kurswertes. Das Wertpapier des Kabelnetzbetreibers aus Philadelphia befindet sich in einem sauberen mittelfristigen Abwärtstrend. Die Chartformation der letzten Tage mit einer Bärenflagge und einer Umkehrkerze spricht dafür, dass sich die Entwicklung fortsetzen könnte.

Chart vom 27.10.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.97 USD





Meine Expertenmeinung zu CMCSA

Meinung: Die am Donnerstag vorbörslich veröffentlichten Zahlen lieferten einen Gewinn der etwas über den Erwartungen der Analysten lag bei einem Umsatzrückgang um 1.5 Prozent im Vorjahresvergleich. Aussagekräftiger ist die nachfolgende Reaktion des Marktes. Die letzte rote Kerze mit dem langen Docht nach oben und dem Schlusskurs unter dem 50er-EMA zeigt, dass die Börsianer im Tagesverlauf versuchten, die Aktie loszuwerden. Das Management zeigte sich relativ zufrieden, da es der Meinung ist, dass währungsbereinigt alles zufriedenstellend ausschaut. Ursache der Misere dürfte aber vor allem das schwache Europageschäft des Tochterunternehmens sky sein, das sich in einem schwierigen geopolitischen Marktumfeld mit einem schwachen Euro-Kurs bewegt. Hier ist so schnell keine Besserung zu erwarten.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Short Setup wäre eine neuerliche Korrekur des Gesamtmarktes ideal. Den Trigger könnten wir unter, den Stopp Loss mit etwas Abstand über der letzten Tageskerze setzen. Wenn wir das Kursziel per Measured Move ermitteln wollen, landen wir weit außerhalb unseres Chartbildes.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CMCSA.

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

