Coinbase: Kurserholung an wichtiger Unterstützung

Montag, 9. Oktober 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit wieder im Blickfeld der Investoren: die Kryptos! Heute gilt mein Blick dem Aktienwert der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global, Inc. (WKN: A2QP7J). Die Titel sprangen am Freitag um mehr als fünf Prozent nach oben! Kurs am Montag, 9. Oktober 2023 (17:30 Uhr MESZ) am Handelsplatz Nasdaq bei 78,12 USD (-0,5%).

Die Company

Die US-amerikanische Coinbase Global, Inc. (Marktkapitalisierung: 18,6 Mrd. USD) betreibt eine Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin und andere. Der Börsengang erfolgte im April 2021. Angeboten wird eine Handelsplattform für Krypto-Währungen, wie auch eine Endkunden-Handelsplattform mit Cyber Wallets.

Zum Hintergrund

Die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) untersucht bereits seit Monaten, in wieweit Krypto-Handelsplattformen gegen Auflagen der SEC verstoßen. Die Gerichte müssen sich immer wieder mit dem Krypto-Markt beschäftigen, der nur wenig reglementiert ist. Das lastet grundsätzlich auf den Notierungen der Krypto-Dienstleister.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Coinbase-Kursverlauf auf Wochenbasis. Deutlich zu erkennen: die ansteigende 200-Tagelinie. Diese verläuft bei aktuell 67 USD und verstärkt mit ihrem Verlauf die horizontale Preislinie um 70 USD in ihrer Eigenschaft als Support. Mit Blick auf diesen gleitenden Durchschnitt darf somit von einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend gesprochen werden. Dort kam der jüngste Kurseinbruch zum Stoppen. Das bisherige Jahreshoch lag im Juli bei 256,28 USD; das bisherige Jahrestief bei 31,55 USD.

Die Prognose

Das aktuelle Chartbild der Coinbase-Aktie sieht grundsätzlich konstruktiv aus. Dies aber darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der MACD-Trendfolgeindikator negativ verläuft, was von Technischen Analysten zumeist kritisch bewertet wird. Doch lässt der solide Support um 67 USD bei Chartisten grundsätzlich Long-Interesse aufkeimen, welches auch das Setzen eines relativ engmaschigen Stop-Losskurses erlaubt. Ein Durchbruch unter 67 USD wäre negativ zu bewerten. Auf der Oberseite sehen wir den nächsten Widerstand um 87,60 USD.

Doch bitte weiterhin: »Vorsicht!«. Denn die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze, auch bei börsennotierten Aktien, versagen in diesem Segment. Neuerliche Auseinandersetzungen mit der SEC würden die Kurse schnell wieder unter Druck bringen. Hoch volatiles Verhalten der entsprechenden Papiere sollte in der Krypto-Welt stets einkalkuliert werden.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Digital-Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

