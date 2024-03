Coinbase: Angriff!

Der nächste Angriff von Coinbase findet statt. Das Dienstleistungsunternehmen aus dem Krypto-Segment greift neue Rekorde an. Noch immer hängt die Kursentwicklung selbstredend an Bitcoin und Co. Dort sieht es gut aus, aber noch nicht perfekt. Insofern wäre die Frage, ob die Kurse von Coinbase auch zum Wochenabschluss noch einmal zulegen können oder als Reaktion auf den Bitcoin kurz nachgeben. Nur: Das Rekordniveau ist ohnehin beeindruckend.

Wirtschaftlich nicht viel

Rein wirtschaftlich geht nicht viel bei Coinbase. Die Notierungen sind mit einem KGV von gut 140 für das Jahr 2024 ausgesprochen teuer. Der KUV-Wert ist mit 12,2 ebenfalls hoch. Die Aktie lebt – fast – ausschließlich vom Krypto-Hype. Vielleicht aber ist eine Aktie aus Sicht vieler Investoren auch eine denkbar einfache Investition in das Segment. Coinbase bietet immerhin Rekordkurse.

