Coinbase-Aktie: Das lastet schwer!

In der vergangenen Woche hat die Aktie von Coinbase deutlich gewonnen – es ging immerhin um mehr als 3 % aufwärts. Dennoch bleibt der Wert aktuell hinter den Erwartungen zurück. Denn im Laufe der vergangenen ca. 5 Wochen seit Jahresbeginn hat die Aktie gleich gut 25 % verloren. Dies setzt den Abwärtstrend fort, den die Aktie letztlich vor gut 1,25 Jahren begonnen hat. Die Erholung ab Frühjahr 2023 ist zwar mit einer Wert-Verdreifachung enorm gewesen. Besonders gut sieht das gesamte Bild dennoch nicht aus. Immerhin hat Coinbase sich analog zum Bitcoin klar nach oben gearbeitet. Wird es so weiter gehen können?

Coinbase: Das ist die Frage!

Die Aktie hängt sehr an den Kryptowährungen rund um den Bitcoin. Eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung ist aktuell nicht zu sehen. Immerhin hält sich das Unternehmen wirtschaftlich noch recht gut. Der Nettoverlust im laufenden Jahr wird bei 35 Millionen Dollar taxiert. Angesichts von gut 30 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung ist dies überschaubar. Dennoch: Analysten sind vor dem 15.2 noch recht skeptisch. Denn dann öffnet der Titel die Bücher. Das 4. Quartal wird berichtet. Ahnen die Börsen, ahnen die Analysten etwas voraus, oder warum ist der Kurs auf Abwärtsfahrt gewesen? Derzeit ist der Kurs allenfalls akzeptabel, so die Analysten in deren Schätzungen zum Kursverlauf.

