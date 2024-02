Coinbase-Aktie: Das ist extrem!

Coinbase hat am Donnerstag schon wieder zugelegt. Die Notierungen wanken derzeit hin und her. Die Kurse sind nun um gut 5 % gestiegen. Dem Bitcoin und Co. sei Dank – die Notierungen sind im klaren Aufwärtstrend. Dies bleibt nach Meinung zumindest der Marktteilnehmer aktuell sicherlich so. Denn: Die Aktie ist und bleibt auch klar über den Trendlinien GD100 und GD200. Der Kurs ist auf der anderen Seite vergleichsweise teuer!

Coinbase: Das ist der wahre Preis!

Der wahre Preis ist am KGV schnell abzusehen. Der Titel hat ein KGV – für das laufende Jahr – in Höhe von 77. Im kommenden Jahr wird der Titel aus Sicht von Analysten ein KGV von 275 haben. Die Gewinne sollen nach derzeitigem Kenntnisstand massiv sinken. Schon deshalb ist die Prognose von Analysten – negativ! Wenn auch nur relativ knapp. Oder gibt es auch Analysten, die zuversichtlicher sein können?

