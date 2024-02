Coinbase-Aktie: Was für ein Ritt!

Coinbase schwankt hin und her. Auch am Freitag ging es überdurchschnittlich weiter, in diesem Fall nach unten. Die Aktie verlor bis in die frühen Abendstunden hinein etwa -2,4 %. Damit ist die Aktie nicht etwa im Abwärtstrend, aber die Aufwärtsbewegung verliert deutlich an Kraft. Analysten haben bei dieser Aktie ohnehin eine bestimmte Richtung vor Augen.

Coinbase: Abhängig!

Zu bedenken ist bei dieser Aktie nach Meinung von Beobachtern und Analysten, dass die Entwicklung des Krypto-Dienstleisters stets von Bitcoin und Co. abhängt. Das heißt auch, hier darf es keine Schwäche geben – und genau davor warnen die Analysten.

Da die Aktie auch am Freitag ohne neue Nachrichten verlor, sei an die Warnung erinnert. Die Aktie hat basierend auf den aktuellen Hochs (!) schon jetzt ein KGV von 116 für dieses Jahr!

