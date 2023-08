Coinbase-Aktie: Warum das Papier noch kein Kauf ist

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":





Mittwoch, 23. August 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Kryptos! Heute gilt mein Blick dem Aktienwert der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global, Inc. (WKN: A2QP7J). Der Titel notiert am Mittwoch; 23. August 2023 (16:30 Uhr MESZ) am Handelspatz Nasdaq bei 76,77 USD (+2,5%).

Die Company

Die US-amerikanische Coinbase Global, Inc. (Marktkapitalisierung: 17,8 Mrd. USD) betreibt eine Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin und andere. Der Börsengang erfolgte im April 2021. Angeboten wird eine Handelsplattform für Krypto-Währungen, wie auch eine Endkunden-Handelsplattform mit Cyber Wallets.

Zum Hintergrund

Gerichte müssen sich immer wieder mit den Krypto-Markt beschäftigen, der nur wenig reglementiert ist. So untersucht die US-amerikansichen Börsenaufsicht (SEC) auch, in wiefern Coinbase gegen Auflagen der SEC verstoßen haben könnte.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Coinbase-Kursverlauf auf Wochenbasis. Nach einem Allzeithoch bei 429,54 USD im April 2021 (dem Monat der Börseneinführung; im obigen Chart nicht ersichtlich), korrigierten die Papiere um mehr als 50 Prozent innerhalb von nur weniger Handelswochen – dies zeigt die hohe Schwankungsfreudigkeit der Papiere. Das bisherige Allzeittief wurde im Dezember 2022 bei 31,55 USD verzeichnet. Nach einem volatilen 1. Halbjahr arbeiten sich die Notierungen wieder nach oben – und überschritten dabei Anfang Juli 2023 die psychologisch bedeutsame Kursmarke von 100 USD.

Ein Rückblick

Auf den harten Widerstandsbereich zwischen 100 USD und 116 USD habe ich bereits in meiner vergangenen Analyse vom 17. Juli hingewiesen und eine Korrektur bis 80/76 USD in Aussicht gestellt. Dieses Kursziel wurde letztlich in der Vorwoche erreicht.

Die Prognose

Die Kurse der Coinbase Global, Inc. stehen seit mehr als sieben Wochen unter starkem Verkaufsdruck. Dieser führte die Notierungen von 114,43 USD bis auf 72,10 USD (-37%) zurück. Die weitere Entwicklung bleibt charttechnisch als kritisch zu beschreiben. Die 200-Tagelinie strebt zwar aufwärts, verläuft aber aktuell bei 62 USD und böte den Kursen damit noch immer genug Abwärtspotenzial. Der Weg nach oben bleibt damit steinig, auch wenn sich ab und an positive Handelstage finden. Deshalb weiterhin meine große Bitte an Sie:

»Vorsicht!«. Denn die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze, auch bei börsennotierten Aktien, versagen in diesem Segment. Neuerliche Auseinandersetzungen mit der SEC würden die Kurse schnell wieder unter Druck bringen. Hoch volatiles Verhalten der entsprechenden Papiere sollte in der Krypto-Welt stets einkalkuliert werden.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Digital-Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite