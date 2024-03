Coinbase-Aktie: Unfassbarer Anstieg!

Coinbase ist wie der gesamte Kryptomarkt auf dem Vormarsch. Am Mittwoch ging es für den Titel um über 8 % aufwärts. Damit hat Coinbase zum einen den höchsten Kurs überhaupt erzielt, zum anderen aber auch ein weiteres Zeichen gesetzt. Seit Jahresanfang ging es um nun mehr als 25 % aufwärts. Aktuell dürften vor allem die hohen Handelsvolumina an den Börsen Zeugnis dafür ablegen, dass das Interesse am Kryptomarkt allgemein und an Coinbase speziell sehr groß sind.

Wer sich an den wirtschaftlichen Gegebenheiten orientiert, wird derzeit nicht besonders glücklich mit dem Titel: Das KGV liegt für das laufende Jahr bei 142. Damit ist klar: Value-Investoren werden sich hier nicht platzieren.

Coinbase: Der Aufwärtstrend ist messbar

Der Aufwärtstrend aber spricht wahrscheinlich nicht die Value-Investoren, sondern Trader an. Die interpretieren das Chartbild aktuell sicher als positiv. Die Kurse schieben sich entlang einer Aufwärtstrendgeraden sukzessive nach oben. Hürden scheint es beim gegenwärtigen Tempo aus Sicht der Chartanalyse nicht zu geben.

Technische Analysten sehen hier einen großen Vorsprung auf den „GD200“ und den „GD100“. Dies sind Indikatoren, die eine lang- und mittelfristige Trend-Indikation geben: Der Trend ist bei einem Vorsprung von jeweils mehr als 30 % gigantisch.

Daher gilt: Value-Investoren sind nicht überzeugt, Trend-Investoren zeigen sich aktuell sehr optimistisch.

