Coinbase-Aktie: Der Reinfall!

Coinbase hat am Dienstag mit -7 % ein neues Tief in den vergangenen Tagen erreicht. Schon am Montag war es für den Wert um -6,7 % abwärts gegangen, womit sich nun auch die Abwärtsspirale manifestiert. Der Wert des Unternehmens liegt bei in etwa 31,3 Milliarden Dollar, wenn der Aktienkurs als Basis für den Marktwert genutzt wird. Viel zu viel, meinen die Analysten, die sich mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten auseinandersetzen. Der Titel ist am Markt nicht einmal mehr in etwa den Umsatz wert, könnten andere zynisch formulieren. Denn sowohl für das laufende Jahr wie auch für das abgelaufene Jahr ist das Unternehmen in keiner Weise profitabel oder rentabel. Das Minus im laufenden Jahr wird bei -57 Millionen Dollar taxiert.

Coinbase: Das ist fatal!

Der Markt hat offenbar derzeit Angst davor, dass die Krypto-Zeit bald abgelaufen sein wird. Auch Analysten gehen von -8 % aus!

