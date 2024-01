Coinbase-Aktie: Oha!

Coinbase lebt mehr oder weniger davon, wie sich die Kryptowährungen und hier vor allem der Bitcoin entwickeln. Am Freitag ging es für die Aktie von Coinbase daher um gut 3,4 % aufwärts. Die Aktien sind aus der Sicht von Analysten dennoch ausgesprochen schwankend und somit auch nicht unbedingt als dringend Hype-verdächtig einzustufen. Der Blick auf das große Ganze lohnt sich dabei eindeutig.

Coinbase: Diese Geschichte lohnt sich

Denn Coinbase hat aus der rein wirtschaftlichen Sicht derzeit für die Börsen wenig zu bieten. Der Titel wird derzeit mit einem KGV von -614 für das laufende Jahr bewertet. Das ist nicht eben zu unterschätzen. Geht es nach Analysten, wäre Coinbase auf diese Weise sicherlich viel zu teuer. Auch mit Bezug auf das vergangene Jahr eröffnet sich derzeit kein anderes Bild.

Coinbase ist und bleibt teuer. Die Notierungen haben immerhin einen starken Umsatz des Konzerns im Rücken. Der wird im laufenden neuen Jahr den Einschätzungen zufolge bei gut 3,4 Mrd. Dollar liegen. Das reicht nicht, um in die Gewinnzone vorzuziehen. Aber immerhin deutet sich damit an, dass Coinbase kein reiner Wachstumswert ist, sondern selbst schon Umsätze in beträchtlichem Ausmaß für sich verbuchen kann.

Die Kurse von Coinbase konnten diesem Bild allerdings nicht ganz folgen. Der Titel ist ausgesprochen schwankungsstark. Immerhin ist der Titel im Chartbild als Aufwärtskandidat identifiziert worden, der lediglich einige Male massiv nach unten abprallte. Der relativ stabile, hohe Umsatz scheint bei der Bewertung der Aktie indes keine wesentliche Rolle für Analysten oder auch für die Investoren zu spielen.

Am Ende sind die Analysten vielleicht auch einfach nur ratlos. Immerhin soll die Aktie aktuell das Kursziel von gut 1 % vor Augen haben. Das ist ein Signal dafür, dass der Markt die Aktie als “fair” bewertet einschätzen wird. Das ist für Hype-Investoren wahrscheinlich zu wenig. Die verweisen auf den charttechnischen Aufwärtstrend.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 28.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...