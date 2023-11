Coinbase-Aktie: Kurse vor großem Sprung nach oben?

Freitag, 17. November 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Kryptos! Heute gilt mein Blick dem Aktienwert der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global, Inc. (WKN: A2QP7J). Der Titel notierte am Freitag, 17. November 2023 zum Börsenschluss am Handelspatz Nasdaq bei 99,05 USD (+2,2%).

Die Company Die US-amerikanische Coinbase Global, Inc. (Marktkapitalisierung: 23,5 Mrd. USD) betreibt eine Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin und andere. Der Börsengang erfolgte im April 2021. Angeboten wird eine Handelsplattform für Krypto-Währungen, wie auch eine Endkunden-Handelsplattform mit Cyber Wallets.

Zum Hintergrund Bedingt durch die jüngste Erholung bei den Krypto-Währungen kommt auch der Aktienkurs von Coinbase wieder in Fahrt. Zudem beflügeln Phantasien, wonach in den USA ein Bitcoin-Spot ETF zugelassen werden könnte.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Coinbase-Kursverlauf auf Wochenbasis. Nach einem Allzeithoch bei 429,54 USD im April 2021 (dem Monat der Börseneinführung; im obigen Chart nicht ersichtlich), korrigierten die Papiere um mehr als 50 Prozent innerhalb von nur weniger Handelswochen – dies zeigt die hohe Schwankungsfreudigkeit der Papiere. Das bisherige Allzeittief wurde im Dezember 2022 bei 31,55 USD verzeichnet. Nach volatilen Schwankungen ab dem zweiten Halbjahr 2023 preschen die Notierungen jetzt wieder Richtung 100 USD. Dabei dient die 200-Tagelinie (aktuell bei 72 USD verlaufend) als solide Unterstützung gemeinsam mit der Aufwärtstrendlinie (A).

Ein Rückblick Auf den harten Widerstandsbereich zwischen 100 USD und 116 USD habe ich bereits in meiner vergangenen Analyse vom 17. Juli hingewiesen und eine Korrektur bis 80/76 USD in Aussicht gestellt. Dieses Kursziel wurde zwischenzeitlich erreicht.

Die Prognose Die Kurse der Coinbase Global, Inc. befinden sich in einer spannenden Ausgangslage. Dabei muss das mittelfristige Trendverhalten als positiv bezeichnet werden. Chartisten achten jetzt auf die Widerstandslinie bei 100 USD, die auch aus psychologischer Sicht bedeutsam ist. Ein signifikanter Break out über 100 USD – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis – wäre charttechnisch sehr positiv zu bewerten und würde weiteres Kurspotenzial nach sich ziehen. Supports lassen sich bei 85 USD und 72 USD herleiten. Doch: Der Weg nach oben bleibt volatil – und steinig! Deshalb weiterhin meine Bitte an Sie:

»Vorsicht!«. Denn die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze, auch bei börsennotierten Aktien, versagen in diesem Segment. Hoch volatiles Verhalten der entsprechenden Papiere sollte in der Krypto-Welt stets einkalkuliert werden.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Digital-Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

