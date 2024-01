Coinbase-Aktie: Der Fast-Absturz!

Das Krypto-Markt-Technologie-Unternehmen Coinbase hätte am Dienstag fast Schiffbruch erlitten. Mit dem Minus von weniger als 2 % aber hat die Aktie sich noch vergleichsweise gut gehalten. Noch halten die Gewinnpolster der vergangenen Tage. Am Freitag hat der Titel ein Plus von 3,5 % geschafft. Am Montag dann ging es noch einmal um gut 6 % aufwärts. Die Aktie ist also in jeder Hinsicht – statistisch, trend-technisch und auch im Chartbild – im Aufwärtstrend. Analysten sind weniger zuversichtlich.

Die Krypto-Sorge ist sichtbar

Die Krypto-Sorge ist praktisch mit den Händen zu greifen. Die Notierungen sind aktuell noch immer in einem Aufwärtstrend, leiden aber auch darunter, dass der Konzern selbst Minuszahlen schreibt. Die liegen bei -177 Millionen Dollar für das Jahr 2023 und sage und schreibe noch einmal -35 Millionen Dollar 2024. Das macht Analysten skeptisch. Die schätzen, die Aktie würde verlieren – oder?

