Cintas – Die Aktie des Spezialisten für Berufsbekleidung könnte in Kürze durchstarten!

Rückblick: Cintas ist ein US-amerikanisches Textilunternehmen, das sich auf die Herstellung von Berufskleidung spezialisiert hat. Zu den Kunden des Unternehmens gehören kleinere Serviceunternehmen, mittelständische Produktionsunternehmen sowie multinationale Großkonzerne. Die Aktie konnte sich den Abverkäufen der letzten Monate an der Börse größtenteils entziehen. Nach einer Performancephase Ende Juli, hat sich eine Base ausgebildet.

Meinung: Neben standardisierten Uniformen produziert Cintas auch individuelle Arbeitskleidung für Fluglinien, Hotels, Restaurants oder Casinos. Das Unternehmen profitiert dabei von den Nachholeffekten der Corona-Pandemie. Auch die Produktpalette der Gesellschaft an Erste Hilfe-Sets, Sicherheits- und Brandschutzprodukten sowie Dokumentenservices sind nach der Rückkehr in die Büros wieder gefragt. Wenn die Aktie die Konsolidierung der letzten Tage nach oben verlassen sollte, bietet sich die Eröffnung einer Long-Position an.

Setup: Bei einem Breakout über das Hoch der letzten Woche, könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter den Kerzen der Base der letzten Tage vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in CTAS



