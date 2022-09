Chinesische Lithiumpreise klettern im August weiter

Zu Ende August legten die Lithiumpreise in China, insbesondere der Preis für Lithiumkarbonat, noch einmal deutlich zu. Kathodenproduzenten füllten aufgrund der steigenden Nachfrage nach LFP- und Hochspannungskathodentechnologie NCM 622 ihre Bestände auf.



Laut den Experten von Benchmark Mineral Intelligence legte der Preis zwischen dem 3. und dem 31. August um 3,9% auf durchschnittlich 472.000 Renminbi bzw. 68.450 USD pro Tonne zu. Batteriefähiges Lithiumkarbonat stieg demzufolge im gleichen Zeitraum um 3,3% auf 487.500 Renminbi bzw. 70.700 USD pro Tonne.



Wie Benchmark weiter ausführte, waren die Aktivitäten im europäischen und nordamerikanischen Lithiummarkt im vergangenen Monat hingegen eher gering, da die Nachfrage aus den traditionellen Branchen stockte. Dennoch, so die Analysten, sei der Preis für Lithiumkarbonat vergleichsweise stabil geblieben, da das knappe Angebot einen signifikanten Rückgang der Preise verhindere.



In Bezug auf Material aus Südamerika führte Benchmark aus, dass diese am unteren Ende beständig bei 25.000 USD pro Tonne liegen würden, während das obere Ende der Preisspanne leicht auf 69.000 USD je Tonnen gestiegen sei. Damit habe der Durchschnittspreis bei 47.000 USD pro Tonne gelegen, was einen Anstieg von 2,2% zum Vormonat bedeute.



Auch der Preis für Spodumenkonzentrat sei weiter gestiegen, da am das oberen Ende der Spotmengen ein leichter Anstieg zu verzeichnen gewesen sei und auch die Vertragspreise, die an die Preise für Lithiumchemikalien gebundene Formeln enthalten, hätten am unteren Ende einen leichten Aufwärtstrend erfahren. Am unteren Ende der Preisspanne stand ein Anstieg auf 3.400 USD je Tonne, während am oberen Ende ein Plus auf 6.350 USD je Tonne verbucht wurden, die Pilbara Minerals (WKN A0YGCV) in einer Auktion erzielte.



Benchmark rechnet damit, dass die Preise für Spodumenkontrakte Anfang des vierten Quartals relativ stabil bleiben. Da aber kurzfristig mit einem Anstieg der Nachfrage nach Lithiumchemikalien zu rechnen sei bestehe am Spotmarkt Aufwärtspotenzial.



Interessante Lithiumexplorer beobachten wir auch auf Goldinvest.de:







