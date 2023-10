Chinesen setzen auf Gold als Absicherung

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Im Vergleich zum Vorjahr kaufen chinesische Bürger um zirka 30 Prozent mehr Goldmünzen und -barren

Dass Gold als Investitionsmaßnahmen so große Beliebtheit erlangt hat, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat der Yuan dieses Jahr knapp sechs Prozent gegenüber dem US-Dollar abgewertet. Zum anderen ist die Immobilienkrise noch im Gang. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende befindet sich in Polizeigewahrsam. Und die Anleiherenditen sind gesunken. Aufgrund der großen Nachfrage ist Gold sehr teuer für die Chinesen geworden. Gegenüber den Metallpreisen in New York oder London muss ein Aufschlag von mehr als 100 US-Dollar gerappt werden. Die Aufschläge haben damit ein historisches relatives Hoch erreicht. Im August stiegen die Goldimporte um rund 15 Prozent. Die Nachfrage ist also enorm. Finanzieller Volatilität wird also mit Goldkäufen begegnet. Auch scheinen sich die Schmuckkäufer frühzeitig mit Gold einzudecken.

Auch die People’s Bank of China vermehrt ihre Goldbestände. Experten gehen von einem möglichen neuen Allzeithoch aus. Weltweit könnten die Goldreserven im Juni einen Höchststand von fast 38.800 Tonnen erreicht haben. Der letzte Rekord stammt aus dem Jahr 1965, damals gab es etwa 400 Tonnen weniger weltweit. Wohl schon seit der Finanzkrise 2008 haben viele Zentralbanken, um sich vom US-Dollar unabhängiger zu machen, kräftig Gold zugekauft. Zur Erinnerung, im September 2007, kostete die Unze Feingold rund 750 US-Dollar. Damals war das Umfeld auch schwierig und Gold zeigte Widerstandsfähigkeit. Bei den Goldunternehmen ist U.S. GoldMining empfehlenswert. Das Unternehmen treibt die Wiederentdeckung des Whistler-Projekts (Gold und Kupfer) in Alaska voran. Das 10.000-Meter-Bohrprogramm hat begonnen. Victoria Gold produziert seit 2019 Gold auf seiner im Yukon gelegenen Dublin Gulch-Goldliegenschaft. Gerade hat die Gesellschaft weitere Projekte im Yukon übernommen und so die Präsens dort ausgebaut.

Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/) und Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).

