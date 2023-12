Chinesen mögen Elektroautos

Im November haben sich viele Einwohner Chinas für ein Elektroauto entschieden. Dies zeigen die Absatzzahlen

Der Elektrofahrzeugmarkt zeigt Dynamik. Im Massenmarkt als auch im Premiummarkt waren die Wachstumsraten sehr hoch. Beispielsweise konnten chinesische Autofirmen wie Aito, Li Auto oder Xpeng Motors im Vergleich zum November 2022 ihre Umsatzzahlen um mehr als 100 Prozent steigern. Bei Xpeng Motors konnten sogar um 245 Prozent mehr Elektroautos als im Vorjahresmonat verkauft werden. In Deutschland dagegen wurden im November 2023 knapp 45.000 neue Elektroautos zugelassen, damit ein Viertel weniger als im November 2022. Ursächlich wirkte wohl das Auslaufen der Förderung für gewerbliche E-Autos Ende August. Insgesamt waren gut 18 Prozent der Neuzulassungen mit einem elektrifizierten Antrieb ausgestattet.

E-Autos brauchen für ihre Lithium-Ionen-Batterien unter anderem Lithium und Kobalt. Lithium, auch das weiße Gold genannt, kommt zwar nicht nur aus China, aber das Land ist sehr früh in den Lithiummarkt eingestiegen. So besitzt China oft die Kontrolle über die Produktion in den Erzeugerländern. Die Abhängigkeit von China wird nicht gerne gesehen und so hat das US-Finanzministerium gehandelt. So müssen Autohersteller, welche die Steuergutschriften für Elektroautos in Höhe von bis zu 7.500 US-Dollar („Inflation Reduction Act“) beanspruchen, etwas berücksichtigen. Nämlich dürfen die Batterien keine Komponenten oder Mineralien von einem Unternehmen enthalten, das zu mindestens 25 Prozent im Besitz eines mit China verbundenen Unternehmens steht. Auch ist damit die Hoffnung verbunden, dass es zu mehr Investitionen in heimische Batterielieferketten-Projekt kommt. Lithium gibt es beispielsweise in den Projekten von Targa Exploration in Quebec, Saskatchewan, Ontario und Manitoba. Ebenfalls über Lithium, daneben noch Nickel und Kupfer, verfügt Gama Explorations in Quebec und in den Nordwest-Territorien.

