Chinas Goldhunger

Verschiedenes spricht für einen anziehenden Goldhunger Chinas. Gerade ging die sogenannte Goldene Woche zu Ende

Das siebentägige Fest des chinesischen Nationalfeiertags begann am 1. Oktober, es ist die Hauptreisezeit der Chinesen und Gold geht über den Ladentisch. Diesmal verzeichneten viele Einzelhändler einen Anstieg der Verkäufe. Saisonabhängigkeit, staatliche Anreize und eine positive Verbraucherstimmung sorgten für den Goldkonsum. Dagegen war das Geschäft nicht so gut in Städten mit einem erneuten Covid-Wiederaufleben und den damit einhergehenden Einschränkungen. Die Großhandelsnachfrage nach dem Edelmetall war in den letzten Monaten jedenfalls robust. So stieg die Nachfrage in diesem Bereich im September im Vergleich zum Vormonat um rund acht Prozent an. Dies war der fünfte Anstieg in Folge im Monatsvergleich.





Bei Chinas Goldkunden der Generation Z liegt Gold im Trend. Generation Z und Millennials sorgen nun für 20 Prozent der Goldschmuckkäufe in Pekinger Einkaufszentren. Letztes Jahr waren es nur zehn Prozent. Laut dem Filialleiter des Flaggschiff-Stores von China Gold in Peking seien die Verkäufe während der Feiertage des Frühlingsfestes im Jahresvergleich um rund 60 Prozent nach oben gegangen. Eine Umfrage des World Gold Council im Jahr 2021 ergab, dass 60 Prozent der chinesischen Bürger über den Kauf von Goldschmuck nachdenken, während es in 2016 nur 16 Prozent waren. Der Goldschmucktrend für die Generation Z und die Millennials wird durch aufstrebende Schmuckdesigner angetrieben. Diese erschließen neue Wege, um in Kontakt mit den Kunden zu treten. Auch existieren laut dem World Gold Council sehr transparente Goldpreise auf dem chinesischen Goldmarkt, damit ein käuferbeeinflussendes positives Merkmal. Für wen Gold gleichbedeutend mit einer Sparwährung ist, so sehen es nämlich viele Chinesen, der sollte sich auch ein paar Goldaktien ins Depot legen, zum Beispiel Trillium Gold Mines oder Karora Resources. Trillium Gold Mines sorgt für die Exploration und die Erschließung von Projekten im Red Lake Bergbaurevier in Ontario. Karora Resources freut sich über eine Rekordproduktion von mehr als 38.000 Unzen Gold aus seinen beiden Goldminen in Westaustralien.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/) und Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/).





