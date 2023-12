Chinas Generation Z hat den Wert des Goldes erkannt

Mehr als die Hälfte des verkauften Goldes geht auf das Konto der jüngeren Generation

Anders als gedacht kauft nicht überwiegend die ältere Generation in China Gold, sondern die in den 90er Jahren Geborenen. Denn viele davon sehen Gold zurecht als die rentabelste langfristige Investition. Sogenannte Goldbohnen sind als Einstiegs-Investment sehr beliebt. Es sind oft in Form von Glückssymbolen gegossene Goldstückchen mit einem Gewicht von rund einem Gramm. Sie kosten zwischen 54 und 82 US-Dollar und werden von der chinesischen Generation Z immer häufiger gekauft. Auf Social-Media-Plattformen sieht man wie junge Chinesen kleine Glasflaschen immer mehr mit den Goldbohnen füllen.

Gold ist seit längerer Zeit eine finanzielle Absicherung. Laut dem World Gold Council hat das Edelmetall in den letzten 30 Jahren eine Rendite von 5,8 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Anleihen und Bargeld können da nicht mithalten. Und der Drang zum Gold dürfte noch zunehmen, denn die Finanzmärkte kämpfen mit Volatilität und die Weltwirtschaft sieht sich vielen Herausforderungen gegenüber. Gemäß Berechnungen der China Gold Association ist Chinas Goldverbrauch in den ersten sechs Monaten 2023 um rund 16,40 Prozent nach oben gegangen. Dass der Goldpreis erneut angestiegen ist, wird durch die Erwartungen an die Fed bezüglich weiterer Zinsentscheidungen beziehungsweise Zinssenkungen beeinflusst. Dazu kommen die bekannten geopolitischen Krisen und Unsicherheiten. Anleger, die auf physisches Gold setzen, besitzen in der Regel einen längeren Anlagehorizont. Dies gilt auch für die Anleger, die sich Goldunternehmen ins Depot holen. Zwei gut aufgestellte Kandidaten, die zu den Produzenten gehören und mit besten Aussichten ausgestattet, sind OceanaGold und Caledonia Mining. OceanaGold produziert Gold und Kupfer, in den USA und auf den Philippinen. Caledonia Mining freut sich über einen neuen vierteljährlichen Produktionsrekord auf seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe.

