China steigt allmählich aus

Anlegern bleibt derzeit kaum Zeit, um Luft zu holen. Am 27. Juli steht mit der Fed-Zinsentscheidung ein wichtiger Termin unmittelbar bevor. Nachdem die US-Inflationsrate im Juli mit 9,1 Prozent stärker ausfiel als erwartet, schnellte die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte kräftig nach oben. Aktuell rechnet die Mehrheit aber wieder mit einer Anhebung um 75 Basispunkte. Spannend werden auch neue Hinweise zum Abbau der Bestände an US-Staatsanleihen aus der Fed-Bilanz: Bisher sind es nur 6 Mrd. Dollar, bald dürften es bereits 60 Mrd. Dollar pro Monat sein. Ebenfalls stark reduziert werden soll das gehaltene Volumen der mit Hypotheken besicherten Schuldverschreibungen.

Historisch gehen ist ein so kräftiger Bilanzabbau einmalig. Der Volatilitätsindex für US-Staatsanleihen liegt daher auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2009 und spiegelt eine hohe Nervosität wider. Doch nicht nur die Fed zieht sich zurück, auch China reduziert seit Monaten seine Dollar-Bestände in Form von US-Staatsanleihen. Seit November rutschte das Volumen von 1.080 auf 981 Mrd. Dollar im Mai ab. Peking will offenbar seine Abhängigkeit zu den USA etwas verringern.

Da die US-Notenbank als Nachfrager ausfällt und China ebenfalls verkauft, dürften amerikanische Anleihen mittelfristig tendenziell unter Druck bleiben. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt mit rund 3 Prozent weiterhin unter dem Mitte Juni erreichten Mehrjahreshoch von 3,5 Prozent.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.