China sichert sich Lithium-Vorkommen

Batterien und Elektroautos boomen. China sichert sich weltweit Lithium-Vorkommen und investiert Milliarden

Um das für den stark steigenden Bedarf an Batterien nötige Lithium zu besitzen, ist ein Wettrennen um das Leichtmetall entbrannt. Lithium ist für die Elektromobilität unverzichtbar. Laut Schätzungen könnte China bis 2025 ein Drittel der globalen Lithium-Vorkommen kontrollieren. Besonders auf Afrika und Lateinamerika richtet das Land den Blick. Deutschland und Europa sind abhängig von den Chinesen. Das Lithium für die EU kommt heute zu rund 97 Prozent aus China. Und der Lithium-Bedarf wird bis 2050 um geschätzte 17 Prozent ansteigen. Über die Gründung eines Lithium-Kartells ähnlich der OPEC wird bereits nachgedacht. In Afrika werden derzeit nur etwa 40.000 Tonnen Lithium produziert, aber bis 2030 sollen es 500.000 Tonnen werden. Die Lithium-Ionen-Batterien erobern zunehmend den Alltag. Und auch in Sachen Schiffsreisen zum Beispiel tut sich was. So wird 2030 ein rein elektrisch betriebenes Kreuzfahrtschiff die Hurtigruten befahren, ausgestattet mit einem riesigen 60-Megawatt-Akku. Kein Wunder also, dass der Lithiumbedarf ansteigt.

So kann die Zukunft grüner und Emissionen reduziert werden. Die modernen Technologien brauchen neben Lithium auch Seltene Erden und Nickel. Denn Nickel wird nicht nur in Legierungen und in der Stahlindustrie verwendet, sondern in verschiedenen Lithium-Ionen-Batterien, etwa für Telefone und Computer und auch in Hybridfahrzeugen. Rohstoffe wie Seltene Erden, Nickel und Lithium befinden sich etwa in den Projekten von Green Shift Commodities in Kolumbien und Argentinien. Auch Uran, Phosphat und Vanadium sind mit dabei. Auf Lithium konzentriert sich Gama Explorations in Quebec und in den Nordwest-Territorien. Kupfer und Nickel sind hier auch an Bord.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gama Explorations (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/).

