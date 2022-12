China lechzt wieder nach Gold

Zum ersten Mal seit September 2019 hat China wieder von Goldkäufen berichtet

Die People`s Bank of China hat im November 32 Tonnen Gold zugekauft, die Unze für rund 1.650 US-Dollar. Chinas Goldreserven dürften sich nun auf 1.980 Tonnen summieren. Die Diversifizierung der Reserven dürfte der Grund sein, also nichts Ungewöhnliches für das Land. Schon längere Zeit vermuteten Analysten, dass das Reich der Mitte seine Goldreserven fast über das ganze Jahr 2022 aufgestockt hat. Wie das World Gold Council kürzlich verkündete, haben die Zentralbanken im dritten Quartal 2022 enorme 400 Tonnen Gold gekauft, eine Rekordsumme. Ein großer Teil von diesem Gold wurde anonym gekauft. In den vergangenen Jahren waren die Zentralbanken 13 Jahre in Folge Nettokäufer von Gold. Diversifizierung und Absicherung gegen Risiken treiben die Zentralbanken zu den Goldkäufen. Und es ist davon auszugehen, dass dies auch so weitergeht.





Bei den Schmuckhändlern in China wird mit einer anziehenden Nachfrage bis zum Jahresende gerechnet, denn die Verbraucher dort bereiten sich auf das neue Jahr mit Geschenken vor. Gemäß der Saisonalität sollte Gold also sowohl im Großhandel als auch im Einzelhandel stark nachgefragt werden. Insgesamt, so das World Gold Council wird das Zusammenspiel zwischen Inflation und den Entscheidungen der Zentralbanken die Preisaussichten für Gold entscheiden. Positiv für Gold ist jedenfalls einerseits die Nachfrage, andererseits könnte eine geringe Rezession positiv für das Edelmetall wirken. Wer wie so viele Zentralbanken und private Investoren auf die Werterhaltungs- und Diversifizierungsfunktion des Goldes setzt, der kann sich auch die Werte von Goldunternehmen ins Depot legen. Sierra Madre Gold and Silver kümmert sich in Mexiko um Gold und Silber. Hochgradige Projekte des Unternehmens mit historischen Ressourcenschätzungen liegen im Fokus. Osisko Development ist in USA und Mexiko aktiv. Besonders vielversprechend ist dabei das Cariboo-Projekt in British Columbia.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/) und Sierra Madre Gold and Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/).







