China generiert mehr als die Hälfte der Rohstoffnachfrage!

Aber auch die Wirtschaft anderer Schwellenländer wird stärker wachsen.

die Stimmen mehren sich, dass ein richtungsweisendes Konjunkturpaket in China angestoßen wird. Für viele Rohstoffunternehmen ist die chinesische Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Die Weltbank prognostiziert, dass Chinas Wirtschaft aufgrund der Null Covid Strategie nur noch um 2,8 % wachsen wird. Damit stehen die Chancen gut, dass andere aufstrebende Volkswirtschaften wie beispielsweise Vietnam, Malaysia, Indonesien oder die Philippinen das erste Mal seit 1990 stärker wachsen werden als das Reich der Mitte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) dagegen geht von einem Wachstum beim chinesischen Bruttoinlandsprodukt von 3,3 % aus. In der jüngsten Rede sprach Chinas Präsident Xi Jinping davon, dass das BIP bis 2035 in einem „riesigen neuen Sprung“ auf das Niveau eines mittelentwickelten Landes steigen wird. Branchenkenner interpretieren das als eine BIP-Verdopplung!

Demzufolge rechnet die chinesische Regierung damit, dass sich die Wirtschaft auf Erholungskurs befindet. Zwar werden die angestrebten Wachstumsziele von 5,5 Prozent nicht erreicht, aber immerhin mehren sich die Stimmen, die ein Wachstum von bis zu 3,5 % nicht ausschließen. China wird sich weiter entwickeln, wenn auch langsamer, dazu kommt das Wachstum in anderen Schwellenländern. Rohstoffe wie beispielsweise Kupfer, einerseits konjunkturabhängig, aber andererseits profitierend von der Nachfrage der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität, sollten weiterhin gut nachgefragt werden. Und das erfreut Unternehmen und Aktionäre von Hannan Metals gleichermaßen, vor allem wenn man sich dann noch die neueste Unternehmensnachricht anschaut!

Hannan Metals identifiziert 8 km langen mineralisierten Trend!

Mit einem Feld-Team, bestehend aus sechs Geologen und zahlreichen Unterstützern ist die in Vancouver beheimatete Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) auf ihrem zu 100% unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt ‚Valiente‘ in Zentralperu ausgiebig zugange. Und dabei ist auch klar, dass eine derart geballte ‚Manpower‘ für mächtig hochkarätige Nachrichten sorgt, wie das Unternehmen in seinem jüngsten Explorations-Update eindrucksvoll bestätigt.

Neuentdeckung! 8 Kilometer langer mineralisierter Trend wartet auf seine Erkundung!

Genaue Örtlichkeit der aktuellen Explorationstätigkeiten ist das Kupfer-Gold-Grundstück ‚Belen‘, welches zum Projekt ‚Valiente‘ gehört und ca. 19 km östlich der Gemeinde Tingo Maria in Zentralperu liegt. Auf diesem rund 140 km mal 50 km großen Gebiet, konnte das Explorationsteam nun gewichtige Fortschritte machen und damit auch wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Denn erstmalig wurde ein zusammenhängendes porphyrisches Kupfer-Gold- und epithermales Goldmineralsystem entdeckt, das innerhalb eines 8 km x 2 km großen Trends verläuft und sich über die drei Prospektionsgebiete ‚Ricardo Herrera‘, ‚Vista Alegre‘ und ‚Sortilegio‘ erstreckt. Dabei wurden insgesamt 1.630 Bodenproben entnommen, welche jedoch gerade einmal 50 % des 8 km langen Trends abdecken.

Eingehender wurde das Prospektionsgebiet ‚Ricardo Herrera‘ erkundet, wobei herauskam, dass ein gut entwickelbares Kupfer-Gold-Porphyr-System vorliegt, das über hervorragend entwickelte Quarzgänge verfügt. Auch auf dem Prospektionsgebiet ‚Vista Alegre‘ sprechen die vorgefundenen geologischen Erkenntnisse eine eindeutige Sprache. Dort wurde nämlich ein rund 1,8 km langes, goldhaltiges epithermales System entdeckt, dessen Gestein aus Quarz-Pyrit und Eisenoxiden starke goldanomale Trends anzeigen. All diese Daten, die aus Bodenproben und detaillierten Kartierungen gewonnen wurden, bilden die Basis für den nächsten Explorationsschritt.

Der CEO von Hannan Metals, Michael Hudson, sagte zum Explorationserfolg:

„Wir beginnen nun, das Potenzial des neuen Kupfer-Gold-Minerallager in dem 140 km x 50 km großen ‚Valiente‘- Gebiet zu erschließen. Bei ‚Belen‘ sehen wir ausgedehnte und systematische geochemische Boden- und Gesteinsanomalien über mehr als 8 km mit dem Auftauchen von zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Zielen, die durch ein epithermales Gold-Zielgebiet getrennt sind. Am erfreulichsten ist, dass detaillierte Arbeiten auf ‚Ricardo Herrera‘ das Vorhandensein von aufgeschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierungen mit gut entwickelten porphyrartigen Alterationen und Quarzgängen in den oberen topografischen Ebenen mit Hinweisen auf eine angereicherte Chalkozitdecke in den tiefer liegenden Bächen aufgezeigt haben. Dies ist der erste ‚Bone-Fide‘-Grundgebirgsfund auf dem ‚Valiente‘-Projekt. Darüber hinaus stellt der Abschluss der umfangreichen magnetischen Luftvermessungen einen Fortschritt für das Projekt dar. Wir beginnen nun auch mit den Arbeiten, die zur Erteilung der Bohrgenehmigungen nötig sind.“

https://www.youtube.com/watch?v=ii3dbQtB6VU

Fazit:

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) kommt mit seinem Explorationsprogramm mächtig voran, hat aber dennoch eine Menge Arbeit vor sich. Die aktuell durchgeführten Feldarbeiten decken nämlich gerade einmal 4 % des Landbesitzes ‚Valiente‘ ab! Bei der Erkundung der Liegenschaft ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung in Peru absolut bewusst, denn man führt seine Explorations-Arbeiten nur dort durch, wo diese von den örtlichen Interessensgruppen unterstützt werden!

Die bisher gewonnenen Erkenntnisse sind jedenfalls extrem vielversprechend und lassen schon jetzt darauf schließen, dass uns noch jede Menge positive Überraschungen erreichen werden.





Bildquellen, falls nicht anders angegeben, Hannan Metals. Intro-Bild stock.adobe.com

