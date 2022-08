China Mobile: Telecom-Wert vor potenziellem Ausbruch

von Manfred Ries

Von Manfred Ries

Freitag, 19. August 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

...Emerging Markets! Heute geht es nach China zum Basiswert China Mobile (WKN: 909622). Die Charttechnik ist spannend wie selten zuvor – mit der Chance auf einen Break out nach oben! Der Preis von China Mobil am Freitag, 19. August 2022 zum Handelsschluss in Frankfurt: 6,51 EUR (+1,0%).

Die Company. China Mobile ist ein führender Mobilfunkanbieter in China und, nach Kundenzahl, sogar der weltweit größte Anbieter. Fundamental besticht China Mobile mit einem KGV(2023e) von ~7 bei einer starken Dividendenrendite (2023e) von ~9 Prozent – vor Steuer(n), versteht sich. Mit einem Market Cap von umgerechnet ~142 Mrd. USD zählt China Mobile zu den Big Playern auf dem chinesischen Kurszettel.

Rückblick. »China Mobil: Kommt jetzt der Turnaround?« Das fragte ich am 12. Januar 2022 an dieser Stelle – bei einem China-Mobile-Kurs von damals 5,53 EUR. Seither ging es mit dem Wert um 18 Prozent nach oben. Wie geht es weiter?

Die Ausgangslage. Die langfristige Bodenbildung schreitet voran. Nun stehen die Kurse an der 6,67er-Preismarke vor einem bedeutsamen Widerstand nach oben! Aktuell kostet eine Aktie wieder so viel, wie letztmalig im August 2020. Die Titel von China Mobile bewegen sich in einem intakten Aufwärtstrend nach oben, der auch durch die ansteigende 200-Tagelinie untermalt wird.

Der Ausblick. Die Ausgangslage überzeugt auf der Long-Seite. Dabei zeigen sich in der langfristigen Betrachtungsweise – auf Monatsbasis – aktuell keine Anzeichen einer Marktüberhitzung. Im Gegenteil: In den vergangenen Monaten konsolidierten die Kurse von China Mobile bis an ihre 200-Tagelinie heran. Der aktuelle Handelsmonat überzeugt mit großer Stärke; hiervon spricht das letzte Candle mit seinem großen, weißen Kerzenkörper. Gelänge ein Sprung über die Kursmarke von 6,66 EUR, wäre der weitere Weg nach oben frei – zumindest bis in den Bereich ~7,00/7,50 EUR. Um 5,77/6,00 EUR erscheinen mir die Titel als relativ solide unterstützt.

Doch Achtung: Wie alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch China Mobile als extrem volatil – und damit spekulativ. Die Regeln des Money Managements sollten bei etwaigen Investments im chinesischen Markt Pflicht sein!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

---

Glossar:

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).

MA(200): Abk. für Moving Average(200) – gemeint ist damit der Gleitende Durchschnitt von 200 Tagen („200-Tagelinie“).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.