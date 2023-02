Chevron: Spannende Charttechnik an der Unterstützung

Chevron (Wochenchart): Die 200-Tagelinie könnte die Konsolidierung beenden.

Mittwoch, 8. Februar 2023

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute blicke ich erneut auf Rohöl. Konkret möchte ich einen Blick auf den Chartverlauf der Chevron Corp. (WKN: 852552) werfen. Die Kurse von Chevron präsentierten sich am Dienstag sehr fest mit einem Kursaufschlag von 2,6 Prozent. Ein Kursplus, welches zur Wochenmitte nicht verteidigt werden konnte. Die Chevron-Aktie am Mittwoch, 8. Februar 2022 (21:15 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York: 169,90 USD (-2,4%).

Die Company

Die Chevron Corp. ist ein weltweit operierender US-amerikanischer Energiekonzern. Er gehört zu den weltgrößten Öl-Companies und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie und ist außerdem noch in der Gas-Industrie tätig.

Die Hintergründe

Als Energiekonzern hängt die Aktienkursentwicklung nicht zuletzt auch vom Verhalten der Ölpreise ab. Das Barrel Rohöl der Marke Brent Crude kostet zur Wochenmitte 85,11 USD (+1,5%). Damit versucht sich der Preis für Brent Crude nach den herben Verlusten der Vorwoche (-7,8%) weiter zu stabilisieren. Darüber hinaus vermeldete der Konkurrent Exxon Mobil für 2022 einen Rekordgewinn: Das könnte auch die Chevron-Aktie weiter antreiben.

Die Ausgangslage

Der Aktienkurs von Chevron bewegt sich derzeit knapp oberhalb ihrer 200-Tagelinie – und das macht die Charttechnik extrem spannend! Dieser gleitende Durchschnitt nämlich könnte sich für die Chevron-Kurse als Unterstützung erweisen. Zumal auch das Vorwochentief knapp oberhalb dieses MA(200) lag.

Die Prognose

Sollte sich die 200-Tagelinie als Support behaupten, könnte ein neuerliches Comeback in Richtung Allzeithoch bei 189,68 USD erfolgen. Dabei darf der Bereich ~165 USD – dort verläuft die derzeit horizontal verlaufende 200-Tagelinie – als Unterstützung betrachtet werden. Der nächste Widerstand ist ~178 USD zu erwarten; knapp unterhalb davon verläuft die (fallende) 21-Tagelinie (im obigen Wochenchart nicht ersichtlich). Mit weiter anziehendem Konjunkturoptimismus gehen wir von wieder steigenden Ölpreisen aus – was auch die Titel von Chevron beflügeln dürfte.

Die Strategie

