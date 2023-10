Chevron: Pullback beim Öl- und Gas-Multi nutzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Gegenposition bei steigenden Preisen für Benzin und Heizöl: die Chevron-Aktie (CVX)! Dividendenrendite 2022: 3.16 Prozent!

Symbol: CVX ISIN: US1667641005

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier des Öl- und Gasunternehmens liegt mit knapp einem Prozent im Halbjahresminus. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch reichte mit den beiden letzten Tageskerzen unter den 20er-EMA. Die gestrige Schlusskerze lag jedoch knapp darüber und könnte eine schöne Einstiegsposition für einen Long Trade bieten.

Chart vom 03.10.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 166.93 USD

Meinung: Die Chevron Corporation ist ein global agierendes Energieunternehmen und derzeit nach Exxon Mobile die Nummer 2 in puncto Marktkapitalsierung unter den Ölkonzernen. Eigenen Angaben zufolge ist Chevron der weltgrößte Produzent von geothermischer Energie und zudem in der Gasindustrie tätig. Die fundamentalen Kennzahlen von Chevron sind grundsolide und lagen bei den letzten Quartalszahlen im Bereich der Analystenerwartungen. Autofahrer und Hausbesitzer, die steigende Energiepreise fürchten, könnten die Aktie als Hedgeposition nutzen. Somit könnten Sie ihrerseits von den Preisentwicklungen profitieren. Auch die Dividendenrendite 2022 in Höhe von 3.16 Prozent könnte dazu beitragen, die Löcher in der Haushaltskasse zu füllen.

Mögliches Setup: Unser Long Setup bestehet aus dem Trigger über der letzten Tageskerze und dem Stop Loss unter der Unterstützungslinie. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 28. September. Frische Zahlen gibt es wieder am 27. Oktober, wobei diese für die Kursentwicklung weniger entscheidend sind als die Notierungen an den Energiemärkten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CVX.

Veröffentlichungsdatum: 04.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von