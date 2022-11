Chevron: Neues Allzeithoch voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

von Manfred Ries

Montag, 31. Oktober 2022



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Monatsschluss hin interessant: die Preisentwicklung der …

...Rohstoffe! Heute gilt mein Blick dem US-amerikanischen Basiswert Chevron Corp. (WKN: 852552). Die Kurse von Chevron überzeugten zuletzt mit großer Stärke! Die Chevron-Aktie am Montag, 31. Oktober 2022 (20:15 MESZ) am Börsenplatz New York: 181,37 USD (+0,8%).

Die Company. Die Chevron Corp. ist ein weltweit operierender US-amerikanischer Energiekonzern. Er gehört zu den weltweit bedeutendsten Öl-Companies und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie. Ein weiteres Betätigungsfeld findet sich in der Gas-Industrie.

Zum Hintergrund. Die zuletzt veröffentlichen Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal konnten überzeugen: Der Konzern verdiente 5,66 USD je Aktie und setzte ~66,6 Mrd. USD um. Analystenseits wurde mit Zahlen von ~4,80 USD und ~57,00 Mrd. USD gerechnet.

Die Ausgangslage. Mit Kursen ~181 USD liegen die Notierungen von Chevron de facto auf Allzeithoch. Dabei überzeugt Chevron mit seinem positiven Trendverhalten auf nahezu allen Zeitebenen. Dabei kann aktuell auch von noch keiner überkauften Marktsituation gesprochen werden: die Korrektur/Konsolidierung der vergangenen Handelsmonate beugte einer Kursübertreibung vor. Zur Erinnerung: Ausgehend vom Juni-Hoch (damaliges Allzeithoch) bei 182,40 USD haben die Kurse der Chevron-Aktie bis auf 132,54 USD korrigiert.

Wie geht es weiter? Die 200-Tagelinie strebt zielstrebig nach oben und zeugt vom intakten Aufwärtstrend im mittelfristigen Zeitfenster. Der Break out über die Kursmarke ~165 USD war ein Befreiungsschlag für die Notierungen. Die Kursgewinne gehen nun bereits in die sechste Handelswoche. Käme es zu einem signifikanten Break out über 182,40 USD – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis –, so wäre dies charttechnisch sehr positiv zu bewerten. Der nächste Support ist ~164,66 USD zu erwarten.

Ein Rückblick. Chevron befindet sich seit dem 21. Oktober 2022 – »gehebelt« als Call Warrant – im Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader©. Damit konnten unsere Leser den jüngsten Aufwärtsmove gewinnbringend begleiten: der hieraus resultierende Gewinn bewegt sich, nach nur zehn Kalendertagen, bei mehr als 14 Prozent.

Soweit für heute.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---