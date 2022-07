Chevron: Kritisches Signal zur Wochenmitte

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

von Manfred Ries

Chevron (Wochenchart): Die Kurse fielen im Wochenverlauf unter den MA(200).

Mittwoch, 6. Juli 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin einen Blick wert: die …

...Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Chevron Corp. (WKN: 852552). Die Kurse von Chevron fallen in der laufenden Handelswoche unter ihre 200-Tagelinie: ein kritisches Signal! Die Chevron-Aktie am Mittwoch, 6. Juli 2022 an der Heimatbörse in New York: 138,37 USD (-3,0%). Am Montag, 4. Juli, blieben die US-Märkte geschlossen (Unabhängigkeitstag) und am Dienstag ging es bei Chevron bereits um 2,6 Prozent zurück.

Die Company. Die Chevron Corp. ist ein weltweit operierender US-amerikanischer Energiekonzern. Er gehört zu den weltgrößten Öl-Companies und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie und ist außerdem noch in der Gas-Industrie tätig.

Die Ausgangslage. Mit Kursen ~138 USD liegen die Notierungen von Chevron nahezu punktgenau auf ihrer 200-Tageslinie. Diese hat sich in den vergangenen zwei Handelswochen als Support erwiesen. Am Mittwoch tauchten die Kurse im Tagesverlauf darunter: charttechnisch ein kritisches Signal. Die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation hat sich bei Chevron zwischenzeitlich zwar neutralisiert, doch als Öl-Company ist die Chevron-Aktie stark von der Entwicklung des Öl-Preises abhängig. Aufgrund von Rezessionsängsten geriet der Öl-Preis zuletzt unter starken Druck. Der Öl-Preis (Brent Crude) am Mittwochabend: 102,73 USD (-2,5%).

Wie geht es weiter? Ausgehend vom bisherigen Jahreshoch bei 182,40 USD haben die Kurse der Chevron-Aktie bis auf 136,80 USD korrigiert – ein Minus von 25 Prozent. Auf jetzigem Stand kämpft der Titel mit seinem Support. Die Unterstützungszone lässt sich als Bereich ~138/140 USD definieren. Auf der Oberseite sollte die Kurszone ~151/155 USD beachtet werden. Eine Long-Ansage ist die aktuelle Ausgangslage damit keineswegs – aber eine möglicherweise lukrative Beobachtungs-Position auf der Equity-Seite! Wird der – mittlerweile verletzte – Aufwärtstrend (A) nach oben durchbrochen; sprich: zurückerobert, so wäre dies – charttechnisch betrachtet – positiv zu bewerten.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf und einen tollen Start in den neuen Monat! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.