Chevron: Diese Kursmarke müssen Anleger jetzt kennen

Freitag, 15. Dezember 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Energieträger! Heute geht es um den Basiswert Chevron Corp. Die Papiere konnten am Donnerstag um 3,6 Prozent zulegen. Am Freitag gehen es die Notierungen etwas gemächlicher an – eine Aktie der Chevron Corp. kostet am Freitag, 15. Dezember 2023 (20:15 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York 148,59 USD (-0,9%).

Die Company Die Chevron Corp. ist ein weltweit operierender US-amerikanischer Energiekonzern. Er gehört zu den weltweit bedeutendsten Öl-Companies und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie. Ein weiteres Betätigungsfeld findet sich in der Gas-Industrie.

Zum Hintergrund Die Öl-Preise konnten sich in der zweiten Handelswoche weiter stabilisieren. Das kommt den Öl-Companies grundsätzlich zugute.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf der Chevron-Aktie auf Wochenbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert somit die Preisentwicklung der zu Ende gehenden Handelswoche. Deutlich zu erkennen: die solide Unterstützungszone um 138,65 USD / 140,00 USD. Diese lässt sich bis ins Jahr 2022 zurückverfolgen. Nachdem die Kurse seit Anfang Oktober unter starkem Abgabedruck standen, bahnt sich nun aber eine Stabilisierung an – im Idealfall sogar eine Bodenbildung. Der MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Betrachtungsbasis ist derzeit als neutral/negativ zu bewerten. Dieser Indikator aber ist beim Generieren klarer Handlungssignale eher als „träge“ einzustufen.

Die Prognose Die Bodenbildung bei den Chevron-Kursen ist grundsätzlich als positiv anzusehen. Insbesondere der relativ solide Support-Bereich spräche für ein ausgewogenes Gewinn-Risiko-Verhältnis – zumindest für Aktien-Investoren. Entscheidend wird es jetzt im Bereich des 150-USD-Widerstands: gelingt den Notierungen ein überzeugender Break out nach oben? Am Freitag liegen die Notierungen im US-Nachmittagshandel mit 148,59 USD unterhalb davon. Der von vielen Anlegern erhoffte Ausbruch blieb aus. Die kommende Handelswoche bereits könnte die Weichen stellen: Top oder Flop? Ein zeitnaher Break out nach oben ist also noch keine ausgemachte Sache! Außerdem: die Kurse von Chevron sind und werden vom Öl-Preis beeinflusst – und dieser erweist sich weiterhin als hoch volatil und derzeit kaum einschätzbar. So wurde erst am Mittwoch, 13. Dezember, ein 5-Monatstief ausgebildet.

Die Strategie Öl-Companies hatte ich in der Vergangenheit des Öfteren bereits im Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader© mittels gehebelter Produkte im Portefeuille. Damit wurden Gewinne von bis zu 255 Prozent (Valero Energy) erzielt. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell



Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader