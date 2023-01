Chevron - Breakout als Einstiegschance in die Aktie des Öl-Konzerns [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Breakout Trading-Strategie

Symbol: CVX ISIN: US1667641005

Rückblick: Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen wie Raffinerierückständen. Insgesamt ist das Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Die Aktie gehörte 2022 zu den wenigen Gewinnern an der Wall Street.

Meinung: Obwohl alternative Energien immer weiter auf dem Vormarsch sind, werden die Produkte der Ölindustrie noch einige Jahre kaum aus unserem täglichen Leben wegzudenken sein. Das flüssige Gold findet sich in fast allen Produkten unseres täglichen Gebrauchs. Durch die angezogenen Öl- und Gaspreise verdient der Ölmulti wieder glänzend. Sollte der Ölpreis nach seinem Rücklauf der letzten Monate wieder anziehen, dürfte auch das Chevron-Papier auf den Kaufzetteln der Anleger stehen.

Chart vom 10.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 176.10 USD

Setup: Bei einem Breakout über 180 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Diese ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-50 absichern.

Meine Meinung zu Chevron ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in CVX

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

