Chevron: Ausbruch aus der Seitwärtsrange?

Doppelboden im Chart. Chevron (CVX) übernimmt PDC Energy und will weiter wachsen. Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: CVX ISIN: US1667641005

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier des zweitgrößten US-Öl- und Gas-Multis verlor im vergangenen Halbjahr rund 5.8 Prozent seines Kurswertes. Der Doppelboden von Mitte März und Anfang Juni könnte jedoch andeuten, dass die Kurse nicht mehr weiter fallen werden. Sofern die aktuelle Seitwärtsrange nach oben gebrochen würde, läge auch der 50er-EMA zumindest wieder in der Waagrechten.

Chart vom 14.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 157.09 USD

Meine Expertenmeinung zu CVX

Meinung: Chevron erzielte im ersten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 6.6 Milliarden USD. Obwohl die Öl- und Gaspreise niedriger waren und das Unternehmen durch das gesunkene Preisniveau sieben Prozent weniger Umsatz erwirtschaftete, konnte es das Ergebnis verbessern, weil es gelang, im Einkauf die Kosten zu senken. Zudem steigerte das Unternehmen die Produktion in den USA, wodurch Produktionsrückgänge in anderen Regionen mehr als ausgeglichen werden konnten. Mit der Übernahme des unabhängigen Öl- und Gasförderer PDC Energy strebt Chevron weiteres Wachstum an.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsbewegung der letzten Tage und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 14. April an. Frische Quartalszahlen gibt es am 28. Juli, so dass ein längerer Swingtrade ohne weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CVX.

Veröffentlichungsdatum: 15.06.2023

