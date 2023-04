Chevron-Aktie vor Zahlen: Was die Aktie charttechnisch interessant macht

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":







Mittwoch, 26. April 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Rohöl! Heute blicke ich auf den Basiswert Chevron (WKN: 852552). Die Chevron-Aktie am Mittwoch, 26. April 2023 (18:30 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 168,53 USD (-0,3%).

Die Chevron Corp. ist ein weltweit operierender US-amerikanischer Energiekonzern. Er gehört zu den weltgrößten Öl-Companies und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie und ist außerdem noch in der Gas-Industrie tätig.

Die Chevron Corp. wird am Freitag, 28. April (12:45 MESZ), Quartalszahlen zum Q1/2023 veröffentlichen. Analysten rechnen mit grundsätzlich überzeugenden Ergebnissen.

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Chevron Corp. Deutlich ist die 200-Tagelinie zu sehen, die wieder nach oben strebt und den Notierungen im Bereich ~167 USD eine Unterstützung ist. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 165,90 USD. Dabei gilt es auf der Oberseite, den Widerstand ~173 USD im Auge zu behalten. Der MACD-Trendfolgeindikator ist derzeit noch als neutral einzustufen, könnte aber bald schon ein Long-Signal generieren.

Der Aktienkurs der Chevron Corp. befindet sic seit vier Wochen in einer gesunden Konsolidierungsformation oberhalb seiner 200-Tagelinie. Charttechnisch ist das positiv zu bewerten und beugt einer überkauften Marktsituation vor. Bedingt durch die jüngste Seitwärtsbewegung konnte sich der prozentuale Abstand zwischen Aktienkurs zum MA(200) weiter reduzieren – am Mittwoch, 26. April, lagen die Tagestiefstkurse sehr nahe an diesem gleitenden Durchschnitt. Damit hat dieser MA(200) sich einmal mehr als Support bewährt. Ein Break out über 173,51 USD würde der Chevron-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Den Basiswert Chevron hatte ich im Vorjahr als Depotposition in meinem Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader©. Die Position habe ich Anfang Dezember 2022 – nahe am Allzeithoch – mit Gewinn abgestoßen. Chevron bleibt für mich eine weiterhin interessante Trading-Möglichkeit. Mehr dazu in meinem wöchentlichen Börsenbrief. Weitere Infos zum Produkt:

