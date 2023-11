Chevron-Aktie: Was die Kursentwicklung mit Warren Buffet zutun hat

Montag, 20. November 2023





was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Energieträger! Konkret geht es um Rohöl. Heute gilt mein Blick dem Aktienwert Chevron Corp. (WKN: 852552). Die Kurse von Chevron präsentieren sich zum Wochenauftakt gut behauptet. Der Kurs der Chevron-Aktie am Montag, 20. November 2023 (16:30 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 144,72 USD (+0,2%).

Die Company Die Chevron Corp. ist ein weltweit operierender US-amerikanischer Energiekonzern. Er gehört zu den weltgrößten Öl-Companies und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie und ist außerdem noch in der Gas-Industrie tätig. Das KGV(2024e) liegt bei aktuell 10,5; die Dividendenrendite (2024e) bei 4,4 Prozent. Starinvestor Warren Buffett galt seit langer Zeit hinweg als ein großer Befürworter der Chevron-Aktie.

Zum Hintergrund Der Berkshire-Hathaway-Fonds von Starinvestor Warren Buffett hat, Presseberichten zufolge, Chevron-Aktien verkauft. Das könnte den Kurs zuletzt belastet haben. Als Energiekonzern hängt die Aktienkursentwicklung von Chevron aber nicht zuletzt auch vom Verhalten der Ölpreise ab. Das Barrel Rohöl der Marke Brent Crude kostet zu Wochenbeginn 82,29 USD (+2,2%) und liegt damit wieder oberhalb der Schlüsselmarke von 80 USD, welche nun wieder als charttechnischer Support zu betrachten gilt.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der Chevron Corp. Jede Kerze spiegelt damit das Kursverhalten einer Handelswoche wider. Im Chart erkennbar: die seitwärts/abwärts verlaufende 200-Tagelinie. Diese visualisiert das mittelfristige Trendverhalten des Aktienkurses und zeugt aktuell von wenig Kauf-Euphorie. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei 159 USD und dürfte als harter Support nach oben gelten. Zuvor aber findet sich bereits um 150 USD ein Resistance nach oben. Der MACD-Trendfolgeindikator auf Wochenbasis ist negativ zu bewerten.

Die Prognose Die Notierungen der Chevron-Aktie befinden sich, mittelfristig betrachtet, in einem leicht fallenden Trendverhalten. Zuletzt kam es im Preisbereich um 140 USD zu einer Kursstabilisierung, aus der mehr erwachsen könnte – das Tief der Vorwoche lag bei 140,74 USD. Den Widerstandsbereich definieren wir zwischen 138 USD und 141 USD. Eine Entwarnung aber darf noch nicht gegeben werden. Für ein positives Szenario bedürfte es schon Preise oberhalb von 150 USD. Die Chevron-Aktie bleibt damit allenfalls mit Blick auf einen steigenden Rohöl-Preis interessant. Aus charttechnischer Sicht drängt sich ein Investment, derzeit, nicht wirklich auf.







Manfred Ries, Chefredakteur

