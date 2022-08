Charttechnische Unterstützung bei Adesso: wikifolio Trader greifen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

Die Quartalsergebnisse der hiesigen Unternehmen sind insgesamt besser als erwartet ausgefallen. Auffallend ist die Diskrepanz zwischen Umsätzen und Gewinnen: Während erstere oft sogar deutlich zulegen, kommt es bei letzteren nicht selten zu Enttäuschungen.

Belastet werden die Gewinne in vielen Fällen durch die steigenden Energiekosten. Auch der Fachkräftemangel ist ein immer offenkundigeres Problem der deutschen Wirtschaft. Wahrscheinlich hat der Beratungs- und IT-Dienstleister Adesso auch deshalb im abgelaufenen Quartal viel Geld in die Ausbildung und Bindung seiner Mitarbeiter investiert. Weil es zudem geringe Umsätze im hochmargigen Lizenzgeschäft gab, hat sich der operative Gewinn (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr trotz eines Umsatzanstiegs von über 27 Prozent fast halbiert. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist der SDAX-Konzern sogar ins Minus abgerutscht.

Analysten betrachten die Zahlen zwar mit einer gewissen Skepsis, bewerten den Ergebnisrückgang unter dem Strich aber noch als temporäres Phänomen. Hoffnung macht dabei, dass die Jahresprognose beim Umsatz nach den Q2-Zahlen auf 800 bis 850 Millionen Euro angehoben und das EBITDA-Ziel von 90 bis 95 Millionen Euro zumindest bestätigt wurde. Der Aktienkurs ist seitdem trotzdem um über 17 Prozent gefallen und hat sich damit vom Rekordhoch im März um 44 Prozent verabschiedet. Bei aktuell rund 128 Euro trifft die Aktie nun auf eine charttechnische Unterstützung in Form des Zwischenhochs aus dem Februar 2021. Das könnte ein Grund dafür sein, warum die Aktie auf wikifolio.com derzeit gefragt ist. Adesso war in den vergangenen sieben Tagen mit 146 Trades und 121 Käufen (83 Prozent) eine der am meisten gehandelten und vor allem auch am häufigsten gekauften Aktien auf der Plattform.

Hoffen auf ein starkes zweites Halbjahr

Entscheidend dazu beigetragen hat Vincent Soltau (Juliette). Seit Mitte August, also unmittelbar nach Veröffentlichung der Zahlen, steht er bei der Aktie für sein wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte auf der Käuferseite. Seitdem hat er seinen Einstandskurs gleich mehrfach verbilligt, auch im heutigen Tagesverlauf wieder. In seinem fast voll investierten Musterdepot ist der Titel dadurch aktuell mit vier Prozent gewichtet.

Soltau konzentriert sich auf Aktien-Nebenwerte und setzt hier wiederum vorrangig auf Technologie und „Green-Tech“. Damit konnte der Trader bislang eine durchschnittliche Jahresperformance von über 30 Prozent generieren. Und das obwohl es im laufenden Jahr (minus 19 Prozent) und auf Sicht der vergangenen 12 Monate (minus 21 Prozent) nicht wie gewünscht lief. Auch mithilfe von Adesso hofft er nun auf den Turnaround. „Adesso kündigt eine starke zweite Jahreshälfte an, bei der auch die Profitabilität wieder stark anziehen soll, aufgrund einer höher erwarteten Auslastung und Buchungsintensität sowie zusätzlichen signifikanten Lizenzerlösen. Aus diesem Grund, und wegen der heutigen Kursschwäche, beginne ich eine Position Adesso-Aktien in diesem wikifolio aufzubauen“, schrieb der Trader zum Start seiner Investments bei dem Nebenwert.

Gewinne von bis zu 187 Prozent realisiert

Beendet wurde das Engagement bei Adesso hingegen in dem wikifolio COVACORO von wikifolio Trader Hans-Jürgen Thees (CoVaCoRo). Der vor allem auf die fundamentalen Kennzahlen der Unternehmen achtende Trader hatte die Aktie im Herbst 2019 relativ günstig erworben und im Laufe der Zeit schon einige Gewinnmitnahmen getätigt. Vor fast genau einem Jahr realisierte er zum Beispiel ein Kursplus von 255 Prozent. Bei dem vor wenigen Tagen erfolgten Verkauf der noch verbliebenen Stücke – die noch vier Prozent Depotanteil ausmachten – sprangen immerhin Gewinne von 179 bzw. 187 Prozent heraus. Das seit dem Frühjahr 2019 existierende Portfolio durchläuft 2022 mit einem Rückgang von 19 Prozent ebenfalls eine Korrektur. Insgesamt brachte es das wikifolio im Jahresdurchschnitt trotzdem noch auf einen Wertzuwachs von neun Prozent.

