Chartcheck Nova Minerals: Geht es weiter aufwärts?

Der Aktienkurs von Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) hat sich von Oktober 2021 bis März 2022 in etwa gedrittelt. Nach einem Rebound im April kam der Kurs erneut zurück und bestätigte das März-Tief.



Im Juli konnte dann erfolgreich die 100 Tage Linie nach oben überwunden werden. Die 200 Tage Linie wurde erreicht, konnte allerdings bisher nur kurzzeitig überboten werden. Der Aktienkurs pendelt derzeit zwischen den beiden Durchschnitten.



Die 200 Tage Linie fällt weiterhin und reflektiert damit die lange Abwärtsbewegung. Die 100 Tage Linie steigt weiterhin (wenn auch mit abnehmender Stärke) an - das ist positiv.



Der MACD und der Trendbestätiger gaben Juni/Juli ein Kaufsignal, welches mit dem Abprallen an der 200 Tage Linie wieder aufgehoben wurde. Interessant ist der Chaikin Money Flow, der in den letzten Wochen einen Zufluss von Kapital in die Aktie anzeigt (grüne Zone).





Quelle: comdirect



