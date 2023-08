Chartcheck Juggernaut Exploration: nach starkem Anstieg Konsolidierung am Zweijahreshoch

Der Aktienkurs des kanadischen Goldexplorers Juggernaut Exploration Ltd. konnte sich seit dem Dezembertief bis heute mehr als verdreifachen. Innerhalb des blauen Aufwärtstrendkanals konnten die beiden Durchschnittslinien und die beiden grauen Widerstände signifikant überwunden werden. Gelang es noch zügig und mit hohen Umsätzen, über die runde Marke von 0,20 kanadischen Dollar hinwegzukommen, so scheint bei 0,25 CAD in der Nähe der oberen Trendkanallinie nun eine Konsolidierung einzusetzen. Kein Wunder, denn so hoch wie aktuell war der Kurs zuletzt im ersten Quartal 2021 und davor erst wieder 2019.

Beide Durchschnittslinien steigen derzeit mit zunehmender Tendenz an. Ende Mai konnte die 100 Tage Linie die 200 Tage Linie nachhaltig überwinden - ein charttechnisch positives Signal.

Der MACD Indikator konnte Ende Juli (durch das Kreuzen der blauen Linie über die rote Linie hinweg) ein Kaufsignal generieren - dieses besteht weiterhin. Zum gleichen Zeitpunkt erfolgte der Ausflug des Overbought/ Oversold Indikators in den überkauften Bereich - aktuell notiert er bereits wieder nahe der neutralen Mitte. Auch der Trendbestätiger ist sehr positiv und befindet sich am 12-Monatshoch. Der Chaikin Money Flow zeigt seit drei Wochen im grünen Bereich Kapitalfluss in die Aktie an, wogegen der Money Flow Index (umsatzgewichtete relative Stärke RSI) oberhalb der 80 noch immer in der überkauften Zone rangiert.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.