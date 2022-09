Chartcheck Brent Öl: Hält der Abwärtstrend an?

Kurz nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine erreichte der Preis der Ölsorte Brent das Top bei fast 130 Dollar. Die darauffolgende Korrektur führte den Preis bis zur 100, von wo aus ein erneuter Anlauf nach oben gestartet wurde.



Das Märzhoch konnte im Juni allerdings nicht mehr erreicht werden. Stattdessen hat sich ein (blauer) Abwärtstrendkanal herausgebildet, der den Kurs unter die Marke von 90 Dollar führte - aktuell notiert er auf dem Niveau des Hochpunktes vom Oktober 2021.



Die 200 Tage Linie steigt immer noch - wenngleich seit Juni deutlich langsamer - an. Die 100 Tage Linie fällt seit drei Monaten und dürfte in Kürze die 200 Tage Linie abwärts kreuzen - das wäre ein mittelfristiges Verkaufssignal.

Der Aroon Up/Down Indikator zeigt seit Juni einen Abwärtstrend an, der Versuch eines Trendwechsels scheiterte Anfang September - die grüne Linie blieb letztlich unterhalb der roten Linie. Der Trendbestätiger zeigt ein ähnliches Bild: im Juni ging es unter die neutrale Marke von 100, seitdem indizieren Werte darunter die fortgesetzte Abwärtsbewegung.







Quelle: Comdirect





