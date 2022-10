Chartcheck Allup Silica: Nach Doppelboden Abwärtstrend gebrochen

Der Aktienkurs der Quarzsandgesellschaft Allup Silica (ASX APS / WKN A3DMM5) bewegte sich seit Anfang Mai unterhalb der roten Trendlinie von 0,215 AUD bis Mitte Juli abwärts zum Tiefpunkt bei 0,075 AUD. Dieses Tief wurde zum Monatswechsel August-September bestätigt.



Damit stellt dieser Doppelboden charttechnisch eine untere Umkehrformation dar, was durch den seit Mitte September entstandenen Aufwärtstrend (oberhalb der grünen Trendlinie) bestätigt wird.



Diese Wende reflektieren auch die drei dargestellten Indikatoren. Der MACD gab Mitte September ein bisher nicht aufgehobenes charttechnisches Kaufsignal. Auch der Trendbestätigungsindikator überwand vor einigen Tagen die neutrale Marke von 100 und notiert seitdem in positivem Terrain. Einen Nettozufluss von Kapital indiziert der Chaikin Money Flow seit der zweiten Septemberwoche durch den Wechsel in den grünen Bereich.





Quelle: Comdirect





