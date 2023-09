Chart des Tages: USDCAD

USDCAD ist eines der Währungspaare, die heute am frühen Nachmittag etwas mehr Volatilität erleben könnten. Dies liegt daran, dass um 14:30 Uhr deutscher Zeit zwei wichtige Berichte veröffentlicht werden - der US NFP-Bericht für August und der kanadische BIP-Bericht für Q2 2023. Der US-Arbeitsmarktbericht wird natürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als die Daten aus Kanada.

Der NFP-Bericht für August ist einer der beiden letzten wichtigen Daten aus den Vereinigten Staaten, die vor der nächsten FOMC-Sitzung (20. September 2023) veröffentlicht werden. Die anderen sind die US-Verbraucherpreisindexdaten für August, die am 13. September 2023 veröffentlicht werden. Der heutige Arbeitsmarktbericht wird voraussichtlich einen Anstieg der Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 170.000 sowie eine unveränderte Arbeitslosenquote und ein unverändertes Lohnwachstum von 3,5% bzw. 4,4% gegenüber dem Vorjahr ausweisen. Ein Verfehlen der NFP-Zahlen würde sich zu einer Reihe von Daten gesellen, die auf eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes hindeuten (z.B. JOTLS, Challenger-Bericht) und könnte die Erwartungen für die bevorstehende FOMC-Sitzung festigen.

Was die Daten aus Kanada betrifft, so wird erwartet, dass sich das annualisierte Wachstum im zweiten Quartal 2023 auf 1,2% verlangsamt hat, nachdem es im ersten Quartal 2023 noch bei 3,1% gelegen hatte.

14:30 Uhr deutscher Zeit - USA, NFP-Bericht für August:

Nichtbetriebliche Gehaltslisten. Erwartet: 170.000. Bisher: 187.000

Private Gehaltslisten. Erwartet: 150.000. Vorherige: 172.000

Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.5%. Bisher: 3,5%.

Wachstum der Löhne. Erwartet: 4,4% YoY. Bisher: 4,4% YoY

14:30 deutscher Zeit - Kanada, annualisiertes BIP-Wachstum für Q2 2023. Erwartet: 1,2%. Bisher: 3,1%.

Ein Blick auf das USDCAD-Chart im H1-Intervall zeigt, dass dieses Paar eine wichtige Unterstützungszone im Bereich von 1,3500 testet. Diese Zone ist durch frühere Preisreaktionen, die untere Grenze der Marktgeometrie sowie das 23,6%-Retracement der Mitte Juli 2023 gestarteten Aufwärtsbewegung gekennzeichnet. Ein Durchbruch unter diesen Bereich wäre ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine rückläufige Trendumkehr im Gange sein könnte. Die Entscheidung darüber, ob die Paarung die Trendwende schafft oder nicht, könnte gegen 14:30 Uhr dt. Zeit fallen, wenn die Daten die Richtung für die Paarung vorgeben.

