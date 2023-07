Chart des Tages - US500 (13.07.2023)

SP500 auf neuen Jahreshöchstständen, CFD-Kontrakte über 4500 Punkten

Kursgewinne an der Wall Street aufgrund schlechterer makroökonomischer Daten

Wird die Gewinnsaison die Markterwartungen revidieren?

Am gestrigen Handelstag herrschte an der Wall Street eine euphorische Stimmung nach der Veröffentlichung der VPI-Daten, die kurz gesagt deutlich unter den vorherigen Messwerten und den Erwartungen der Analysten lagen. Bei realistischer Betrachtung der Zahlen war ein solch niedriger Wert jedoch aufgrund der hohen Ausgangsbasis des letzten Jahres möglich. Es scheint unwahrscheinlich, dass dieses Tempo des Rückgangs beibehalten wird, auch wenn die Richtung, d. h. ein weiterer Rückgang, nicht ausgeschlossen ist.

An der Wall Street beginnt jetzt die Gewinnsaison für das 2. Quartal 2023, die wahrscheinlich die Stimmung der Anleger in den nächsten Wochen bestimmen wird. Die Gewinnsaison wird am Freitag mit den größten Banken eröffnet, darunter JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc. und Wells Fargo & Co. Die Erwartungen der Analysten sind insgesamt recht hoch, und es wird erwartet, dass der Bankensektor unter dem Einfluss der hohen Zinssätze einen Ertragsanstieg von bis zu 11% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wird. In diesem Zusammenhang kann er sowohl als Treibstoff für weiteres Wachstum als auch als Katalysator für eine Korrektur im Falle einer Enttäuschung dienen.

Beflügelt durch die niedrigen VPI-Zahlen trieben die Anleger den SP500-Index auf neue Jahreshöchststände um 4472 Punkte, während die Futures-Kontrakte auf der XTB-Plattform (US500) die 4500-Punkte-Marke durchbrachen und der Index derzeit bei 4520 Punkten notiert. Aus charttechnischer Sicht können wir die nächste Widerstandszone bei 4550-4580 Punkten beobachten. Die Unterstützungszone liegt nach dem gestrigen Ausbruch nun bei 4500 Punkten und weiter bei 4400 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.