Chart des Tages - Öl (27.10.2023)

Der Ölmarkt war in dieser Woche eher ruhig. Die Rohölpreise sind zu Wochenbeginn gesunken, als Israel von einer Bodeninvasion des Gazastreifens abgesehen hat und es keine Eskalation und Ausbreitung des Israel-Hamas-Kriegs auf andere Länder in der Region gab.

Allerdings, da das Wochenende näher rückt und die Märkte geschlossen sind, scheint es eine gewisse Positionierung für eine mögliche Eskalation und einen Anstieg der Ölpreise bei der Eröffnung am Montag zu geben, da besorgniserregende Medienberichte die Runde machen. Die Vereinigten Staaten gaben bekannt, dass sie zwei Waffen- und Munitionsdepots von vom Iran unterstützten Gruppen in Syrien angegriffen haben, als Vergeltung für jüngste Angriffe auf US-Truppen im Nahen Osten. Darüber hinaus wurde berichtet, dass eine Rakete eine medizinische Einrichtung in der ägyptischen Stadt Taba in der Nähe der ägyptisch-israelischen Grenze getroffen hat. Einige Medien behaupteten schnell, es handele sich um eine israelische Rakete, während andere darauf hinwiesen, dass der nahegelegene israelische Hafen Eilat erst am Mittwoch von Hamas-Raketen angegriffen wurde. Allerdings hat keine Partei offiziell die Verantwortung für den Angriff in Ägypten übernommen.

Die Lage bleibt angespannt, und das Risiko einer Fehlkalkulation und einer Ausbreitung des Konflikts in der Region bleibt real, und der heutige Anstieg der Ölpreise scheint dieses Risiko widerzuspiegeln. Wenn wir uns den Brent-Chart (ÖL) im H4-Intervall ansehen, können wir sehen, dass der Preis heute wieder über die 88-Dollar-Marke gestiegen ist. Eine starke Widerstandszone findet sich im Bereich von 90-91 Dollar, die durch 50- und 200-Perioden-Durchschnittslinien sowie frühere Preisreaktionen gekennzeichnet ist.

Quelle: xStation5 von XTB

