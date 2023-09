Chart des Tages - Nasdaq (22.09.2023)

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Mit der Entscheidung der BoJ geht der Zyklus der Veröffentlichung geldpolitischer Entscheidungen der großen Zentralbanken in dieser Woche zu Ende. Die Märkte reagierten volatil auf sie, aber insgesamt verzeichneten die Indizes auf Wochenbasis Verluste. Die relativ kämpferische Fed und ihr veröffentlichtes neues Dot-Plot deuteten auf die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr und den Aufschub der ersten Zinssenkungen hin. Der Tenor dieser Konferenz wirkte sich auf die Stimmung rund um den US100-Index und den TNOTE aus.

Der US100-Index verzeichnete Rückgänge, die aus Sicht der technischen Analyse wichtige Unterstützungszonen erreichten, die durch den exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (violette Kurve) festgelegt wurden, der, wie erwähnenswert ist, seit fast sechs Monaten nicht mehr getestet wurde. Darüber hinaus sind die Rückgänge direkt auf den Ausverkauf am Anleihemarkt zurückzuführen, der in der Vergangenheit eine Korrelation mit den Notierungen von Technologieunternehmen aufwies.

