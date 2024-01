Chart des Tages - Ethereum (04.01.2024)

Die Testphase beginnt am 17. Januar 2024 auf dem Goerli-Netz.

Nachfolgende Tests in den Netzen Sepolia und Holesky am 31. Januar bzw. 7. Februar 2024.

Einführung von "proto-danksharding" zur Verbesserung der Datenspeicherung und zur Senkung der Gasgebühren.

Erwartete positive Auswirkungen auf die Marktleistung von Ethereum und die Netzwerkaktivitäten.

Im Jahr 2024 wird Ethereum bedeutende Upgrades erfahren, wobei das Dencun-Update eine zentrale Entwicklung darstellt. Die Testphase des Upgrades soll am 17. Januar 2024 im Goerli-Netzwerk beginnen, gefolgt von Tests in den Netzwerken Sepolia und Holesky. Das Dencun-Upgrade, das einen erheblichen Fortschritt seit der Shapella-Hardfork darstellt, zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Betriebseffizienz von Ethereum zu verbessern, insbesondere die Datenspeicherkapazität. Ein wesentliches Merkmal dieses Upgrades ist die Einführung von "Proto-Danksharding", von dem erwartet wird, dass es die Bandbreite des Netzwerks erheblich erhöht und die Leistung optimiert.

Es wird erwartet, dass dieses Upgrade die wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Effizienz angeht und damit einen Meilenstein in der Entwicklung von Ethereum zu einem skalierbaren und effizienten Blockchain-Ökosystem darstellt.

Im Jahr 2023 stand Ethereum weiterhin im Schatten von Bitcoin und verzeichnete eine geringere Rendite. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass sich dieser Trend in diesem Jahr umkehren könnte. Aus technischer Sicht wird es für Ethereum kurzfristig entscheidend sein, die Unterstützungszone um 2130 USD zu halten. Dieses Niveau wurde gestern während einer kurzen Panik, die durch aufgeheizte Emotionen verursacht wurde, getestet.

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





